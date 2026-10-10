Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Xây dựng trường nội trú thành ngôi nhà chung của học sinh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đến thăm Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên

Về phía tỉnh Điện Biên có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng.

Đầu tư cho giáo dục là con đường ngắn nhất để xóa đói, giảm nghèo

Vui mừng về thăm Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS thể hiện tình cảm sâu nặng, tư duy đột phá về giáo dục vùng dân tộc, miền núi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc

Đây cũng là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương đối với vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Các biểu tham dự cuộc làm việc

Khẳng định “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, đầu tư cho giáo dục cũng là con đường ngắn nhất để xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mặt bằng dân trí.

Các biểu tham dự cuộc làm việc

Từ ý nghĩa đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị nhà trường đặc biệt quan tâm chăm lo, bồi dưỡng để học sinh phát triển toàn diện. Trường nội trú cần thực sự trở thành ngôi nhà chung của các em, nơi mỗi thầy, cô giáo chăm lo cho học sinh như con của mình.

Các biểu tham dự cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn đội ngũ giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, niềm tin yêu và niềm tự hào khi được giảng dạy tại trường phổ thông nội trú liên cấp.

Các biểu tham dự cuộc làm việc

Bên cạnh trang bị kiến thức, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giáo dục kỹ năng sống, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; tăng cường tổ chức các hoạt động cộng đồng, xã hội và ngoại khóa để học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm, rèn luyện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu, thầy cô và trò Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn chụp ảnh lưu niệm

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Nhà trường cần phối hợp với các nghệ nhân, người am hiểu phong tục, tập quán địa phương để tổ chức các câu lạc bộ tiếng dân tộc, giúp học sinh duy trì tiếng nói, hiểu biết và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu, thầy cô và trò Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn chụp ảnh lưu niệm

Nhấn mạnh các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới là kết quả của sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kỳ vọng Trường Sam Mứn tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, phấn đấu trở thành trường kiểu mẫu.

Mục tiêu không chỉ là nâng cao chất lượng học tập mà còn giúp học sinh phát triển toàn diện về tri thức, thể chất và kỹ năng xã hội, qua đó “ươm những mầm non tương lai”, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm, kiểm tra cơ sở vật chất Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm, kiểm tra cơ sở vật chất Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn

Hơn 1.000 học sinh từng bước ổn định học tập, sinh hoạt

Báo cáo với đoàn công tác, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn Nguyễn Trọng Sơn cho biết, trường được thành lập ngày 3/7/2026 theo Quyết định số 468/QĐ-UBND của UBND xã Sam Mứn, chính thức khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2026.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn Nguyễn Trọng Sơn phát biểu

Năm học 2026 - 2027, trường có 31 lớp với 1.010 học sinh, gồm 13 lớp tiểu học và 18 lớp THCS.

Sau thời gian đầu vận hành, nền nếp học tập, sinh hoạt của học sinh từng bước ổn định. Các em hào hứng đến trường, tích cực tham gia hoạt động giáo dục và dần thích nghi với môi trường học tập, sinh hoạt mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn trao quà tặng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn

Cùng với thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, nhà trường chú trọng giáo dục địa phương, giúp học sinh tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người, các địa danh và di tích trên địa bàn xã Sam Mứn. Các hoạt động giáo dục hướng tới bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào quê hương và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Nhà trường cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác học liệu số và đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn

Các học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Sơn, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động trong năm học đầu tiên. Nhà trường đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục, đề xuất bổ sung thiết bị, học liệu còn thiếu, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cơ sở vật chất đã được đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trồng cây lưu niệm tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn

+ Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn trao quà tặng nhà trường, tham quan cơ sở vật chất và trồng cây lưu niệm tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn.