Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Liễm.

Trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng của Ban Bí thư tặng đảng viên Nguyễn Thị Liễm thuộc Chi bộ bản Noong Nhai, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Liễm, đồng thời khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ và lòng trung thành son sắt với lý tưởng cách mạng của đảng viên cộng sản. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Liễm và gia đình, mà còn thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, lý tưởng của Đảng.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng 21 đảng viên ở phường Mường Thanh vinh dự được trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 7/11/2026. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, nỗ lực lao động, cống hiến, góp phần xây dựng Đảng, đất nước ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến hướng dẫn đảng viên Nguyễn Thị Liễm ký nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại lễ trao tặng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên cao tuổi; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, thường xuyên thăm hỏi và lắng nghe nguyện vọng của từng đảng viên. Với những đảng viên sức khỏe hạn chế, sự quan tâm cần đến tận gia đình, bằng cách làm chu đáo, phù hợp. Đồng thời, cần lưu giữ những câu chuyện, ký ức và kinh nghiệm của đảng viên cao tuổi để thế hệ trẻ hiểu lịch sử quê hương qua chính con người quê hương mình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Liễm và các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, Huy hiệu Đảng các đảng viên được nhận hôm nay là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của mỗi đảng viên; đồng thời là niềm tự hào của các gia đình và Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, với 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Liễm là tấm gương sáng về sự gắn bó, tận tâm, trách nhiệm với Đảng và quê hương Điện Biên. Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, là tấm gương sáng để thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay noi theo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tòng Thị Yêu.

Đảng viên Nguyễn Thị Liễm bày tỏ vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, khẳng định đây là niềm vinh dự tự hào lớn lao đối với bản thân và gia đình. Trải qua 80 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, dù trong mọi hoàn cảnh đồng chí luôn giữ vững niềm tin vào Đảng và giáo dục con cháu trân trọng, biết ơn hy sinh của các thế hệ đi trước. Đảng viên Nguyễn Thị Liễm luôn dạy bảo con cháu phải nỗ lực học tập, lao động, cống hiến góp phần xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao huy hiệu 50 tuổi Đảng cho đảng viên.

Trong chương trình trao Huy hiệu Đảng tại phường Mường Thanh, đảng viên Tòng Thị Yêu được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; đảng viên Nguyễn Hữu Thịnh nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 19 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Đức Toàn trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.