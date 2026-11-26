Đồng chí Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trân trọng gắn Huy hiệu và trao Chứng nhận 55 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội công bố Quyết định tặng Huy hiệu Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn được vinh dự trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng. Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng những đảng viên có nhiều năm liên tục phấn đấu, rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn.

Với đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, niềm vinh dự ấy càng có ý nghĩa sâu sắc hơn bởi trong suốt quá trình công tác, rèn luyện, chiến đấu, đồng chí đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong Quân đội và Quốc hội. Trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, khóa XI; Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII; Phó chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII, đồng chí đã có những đóng góp trực tiếp, quan trọng, xứng đáng cho hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong suốt quá trình công tác cũng như khi đã nghỉ hưu theo chế độ, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự tận tụy với công việc; không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, mẫu mực và uy tín của người cán bộ, đảng viên. Những đóng góp của đồng chí đã góp phần quan trọng vào thành quả chung của Quốc hội, Quân đội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy Quốc hội luôn trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước. Chính sự tận tụy, bản lĩnh và bề dày kinh nghiệm của các đồng chí mà Đảng bộ Quốc hội có thêm nền tảng vững chắc để tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội ngày càng cao, hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, giữ vững bản lĩnh chính trị và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh và tình cảm sâu sắc đối với Đảng, với Quốc hội và với đất nước, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn sẽ tiếp tục có những đóng góp quý báu bằng những cách thức phù hợp với điều kiện của mình. Mỗi ý kiến tâm huyết, mỗi kinh nghiệm được đồng chí chia sẻ cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quốc hội và xây dựng đội ngũ cán bộ đều là những giá trị rất đáng trân trọng.

Đảng ủy Quốc hội mong muốn và tin tưởng đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn tiếp tục là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy; tiếp tục quan tâm, động viên, dìu dắt các thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ của Đảng bộ Văn phòng Quốc hội cũng như Chi bộ Nhà khách Quốc hội tại TP Đà Nẵng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.