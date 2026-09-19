Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri xã Kép

Dự cuộc tiếp xúc có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương; cùng các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo TP Bắc Ninh.

Thông tin tới cử tri về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Vũ Văn Cường cho biết kỳ họp dự kiến được tổ chức thành 2 đợt, từ ngày 20/10 đến 17/11 và từ ngày 26/11 đến 30/11. Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri xã Kép phản ánh những phát sinh khi cấp cơ sở phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ. Cử tri kiến nghị Trung ương thống nhất cách làm, hướng dẫn cụ thể để cơ sở triển khai đồng bộ; trong đó có hướng dẫn về mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư, tránh tình trạng mỗi nơi hiểu và thực hiện một cách.

Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là tình trạng lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội. Cử tri phản ánh, một số người dân bị đối tượng giả danh cơ quan chức năng yêu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến phòng cháy chữa cháy, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, chữ ký số… rồi chiếm đoạt tiền. Cử tri đề nghị tăng cường giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, đồng thời hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.

Liên quan hoạt động ở cơ sở sau sắp xếp địa bàn, cử tri kiến nghị có chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố khi phạm vi quản lý và số lượng dân cư tăng lên.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị nghiên cứu triển khai sách giáo khoa dùng thống nhất trên phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm tính khoa học, chuẩn mực và có độ mở để địa phương bổ sung nội dung phù hợp. Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí để học sinh được cung cấp sách giáo khoa miễn phí.

Việc sáp nhập trường học cũng được phản ánh là đang đặt ra những khó khăn trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia do thay đổi về cơ sở vật chất, quy mô trường lớp. Cử tri đề nghị các bộ, ngành sớm hoàn thiện quy định để địa phương có căn cứ triển khai; đồng thời nghiên cứu quy định về xử lý vi phạm kỷ luật học sinh, xác định rõ trách nhiệm của nhà trường và gia đình.

Các nội dung thuộc thẩm quyền được lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành và chính quyền xã Kép trao đổi, làm rõ tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc tiếp xúc (Ảnh: Đông Bắc)

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chúc mừng Bắc Ninh và xã Kép nhân dịp công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và phường Kép.

Ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà cơ sở đang phải đối mặt, nhất là đối với đội ngũ cán bộ xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tiếp thu đầy đủ để chỉ đạo, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu, xem xét và có giải pháp phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà cụ Đỗ Thị Diệp, 101 tuổi, ở thôn Phúc Thịnh, xã Kép nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10). (Ảnh Đông Bắc)

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kép, Hội Khuyến học xã. Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà cụ Đỗ Thị Diệp, 101 tuổi, ở thôn Phúc Thịnh, xã Kép nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10).