Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh

Cùng dự có các ĐBQH tỉnh Bắc Ninh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Thị Hương; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Trần Thị Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh; Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Văn Cường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến với cử tri tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh

Cùng dự hội nghị có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng.

Kỳ họp thứ Hai dự kiến xem xét, cho ý kiến 45 dự án luật, nghị quyết

Cuộc tiếp xúc cử tri xã Kép được tiến hành ngay sau Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP. Bắc Ninh và Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Kép.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, ĐBQH Vũ Văn Cường nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, mở ra một giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội và động lực bứt phá.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh

Báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Hai, ĐBQH Vũ Văn Cường cho biết, Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến 45 dự án luật, nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề KT - XH, tài chính, ngân sách; công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác.

Sau Kỳ họp thứ Nhất, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu của tỉnh đến điểm cầu 97 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với số lượng hơn 15.000 cử tri đến dự, tổng hợp 36 kiến nghị. Đến nay Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được văn bản trả lời 12 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương; 24 kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, cử tri xã Kép đánh giá cao mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau một năm vận hành đã tạo bước đột phá lớn trong việc xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực; tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị, điều hành, phục vụ Nhân dân. Cử tri đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, nghiên cứu tăng mức lương cơ sở; quan tâm đến chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

Một số cử tri quan tâm đến việc tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai; việc triển khai thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Đồng thời, lo ngại về tình trạng lừa đảo qua mạng, việc bảo mật thông tin cá nhân.

Tận tụy, trách nhiệm,

đưa

đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Bày tỏ trân trọng trước tình cảm, sự tin tưởng và những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Kép, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng nhận thấy, việc hợp nhất các xã, mở rộng không gian phát triển, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Qua hơn một năm vận hành, bộ máy cơ bản thông suốt; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở gần dân hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

“Thành công nhất của việc sắp xếp lại bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính là ‘bàn từ dưới lên, quyết từ trên xuống, Trung ương làm gương trước’”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của xã Kép, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp, thủy sản và thương mại, dịch vụ đều tăng từ 10 - 17%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 75,4 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán năm 2026. Đáng chú ý, xã đã tổ chức khám sức khỏe cho 91,5% dân số, xếp thứ 5/99 xã của tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà lưu niệm tặng chính quyền địa phương xã Kép

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng Quỹ khuyến học xã Kép

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng cử tri xã Kép, tỉnh Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh trong 8 tháng qua, trong đó khu vực công nghiệp tiếp tục là điểm sáng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 20,21% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu của tỉnh chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

ĐBQH Vũ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh phát biểu làm rõ về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền mà cử tri nêu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh phát biểu làm rõ về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền mà cử tri nêu

Cử tri tham dự hội nghị

Cử tri tham dự hội nghị

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kép Nguyễn Thị Kim Đầm phát biểu ý kiến

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kép, kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kép Trần Thị Huyền phát biểu ý kiến

Phó trưởng Phòng Văn hóa xã hội xã Kép Nguyễn Thịnh Nguyện phát biểu ý kiến

Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Kép Hà Quốc Cường phát biểu ý kiến

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Kép Dương Thành Võ phát biểu ý kiến

Nêu rõ đất nước đang đứng trước vận hội phát triển mới, bước vào kỷ nguyên mới với nhiều quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt và bước đầu mang lại những kết quả tích cực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực hơn nữa, làm việc tận tụy, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong thực thi công vụ, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

+ Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao quà tặng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kép; trao quà tặng Hội khuyến học xã Kép; thăm và trao quà tặng Cụ Đỗ Thị Diệp, 101 tuổi, là người cao tuổi tại thôn Sậm, xã Kép.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, động viên và trao quà tặng cụ Đỗ Thị Diệp (101 tuổi), là người cao tuổi thôn Sậm, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, động viên và trao quà tặng cụ Đỗ Thị Diệp (101 tuổi), là người cao tuổi thôn Sậm, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, động viên và trao quà tặng cụ Đỗ Thị Diệp (101 tuổi), là người cao tuổi thôn Sậm, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh