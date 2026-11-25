Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị ĐBQH TP. Bắc Ninh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai

Cùng dự có các ĐBQH TP. Bắc Ninh: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương; Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Bắc Ninh Trần Văn Tuấn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Trần Văn Lâm; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đỗ Thị Việt Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng; Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh Vũ Văn Cường; Chủ tịch HĐND xã Nhã Nam Nguyễn Đức Hùng; Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ thành phố Bắc Ninh Nguyễn Thị Quý.

Cùng dự hội nghị có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri thành phố đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Hai với nhiều quy định tiến bộ, nhân văn; đặc biệt bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước việc bổ sung hai ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi; có chính sách hỗ trợ chuyển giao nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục; giải quyết dứt điểm tình trạng vừa “số” vừa “giấy” trong quá trình chuyển đổi số.

Cử tri thành phố Bắc Ninh phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Cử tri cũng đề nghị có chính sách hỗ trợ giảm giá thuê nhà cho công nhân, người lao động; quan tâm đầu tư hạ tầng xử lý nước thải, chất thải tại các khu công nghiệp, làng nghề; bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã…

Cử tri thành phố Bắc Ninh phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Pháp luật mở đường, kiến tạo cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Hai tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: pháp luật mở đường, kiến tạo cho phát triển.

Dẫn nhận định của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, dù khối lượng công việc lớn, thời gian khẩn trương, Kỳ họp vẫn bảo đảm chất lượng, mọi quyết định đều dựa trên ba căn cứ: chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Một trong những điểm nhấn của Kỳ họp là Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 13 chương, 112 điều.

Luật tiếp tục khẳng định nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; xác định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian sinh tồn và phát triển, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và Nhà nước quyết định giá đất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phân tích những điểm mới mang tính đột phá trong tư duy quản lý, quy hoạch, kế hoạch và chỉ tiêu sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất; xác định giá đất phù hợp với mục tiêu phát triển từng thời kỳ, ngăn chặn tình trạng đầu cơ đất.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đặc biệt, trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Luật thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân, hướng tới cải thiện nơi ở, điều kiện sống và bảo đảm sinh kế của người có đất bị thu hồi.

Luật giao HĐND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xác định sự cần thiết phải thu hồi đất đối với từng trường hợp, nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm dụng việc thu hồi đất, bảo đảm công bằng và thực hiện đúng chủ trương “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Đại biểu tham dự hội nghị

Cùng với đó, Luật hoàn thiện các quy định về hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, gắn mã định danh cho từng thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng thời nhấn mạnh, đến thời điểm này, chủ trương, nghị quyết của Đảng đã được thể chế hóa cơ bản đầy đủ, rõ ràng. Theo nhận định của cấp có thẩm quyền, pháp luật cơ bản không còn là điểm nghẽn. Thắng lợi hay không là ở khâu tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, cần thực hiện phân cấp, phân quyền đồng bộ, triệt để; cấp dưới làm, cấp trên kiểm tra, giám sát; vấn đề nào cấp dưới không làm được thì cấp trên phải làm, không để ảnh hưởng đến công việc của người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chia sẻ về những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, để hoàn thành khối lượng lớn công việc tại ba kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Toàn bộ tài liệu kỳ họp được cập nhật trên không gian số; phát biểu của các đại biểu được tự động chuyển từ giọng nói sang văn bản.

Cùng với đó, Quốc hội đã phát huy vai trò của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các ĐBQH hoạt động chuyên trách và Thường trực HĐND.

Kết quả Kỳ họp tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm của Quốc hội

Trước đó, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Bắc Ninh Trần Văn Tuấn nêu rõ, sau 27 ngày làm việc, Kỳ họp đã thành công tốt đẹp.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Bắc Ninh Trần Văn Tuấn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai

Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật, làm cơ sở để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba.

Theo Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Bắc Ninh, kết quả Kỳ họp tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Phó Giám đốc Sở Tài chính, ĐBQH Vũ Văn Cường báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ Hai

Tham gia Kỳ họp thứ Hai, Đoàn ĐBQH thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội.

“Hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp được triển khai nghiêm túc, chủ động, có trọng tâm; các ý kiến tham gia bám sát nội dung chương trình, xuất phát từ thực tiễn, tập trung vào những vấn đề còn bất cập, vướng mắc. Qua đó, góp phần phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI”, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Bắc Ninh nhấn mạnh.