Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp Đoàn công tác Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam Kwon Sung Teak

Vui mừng chào đón Đoàn thăm và làm việc tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao vai trò, vị trí của KOVECA góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ hai nước. Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1, thị trường cung cấp khách du lịch thứ 2, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thứ 2, đối tác thương mại thứ 3 và thị trường tiếp nhận lao động thứ 3 của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam Kwon Sung Teak

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và cảm ơn KOVECA thời gian qua đã luôn phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của các địa phương ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Tuyên Quang đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc; hỗ trợ tỉnh kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn KOVECA tiếp tục thúc đẩy, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế, du lịch giữa hai nước nói chung và địa phương nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch KOVECA Kwon Sung Teak khẳng định, sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác hai nước nói chung và các địa phương nói riêng trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, tăng cường các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, liên kết phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, các dự án công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh; quảng bá các sản phẩm OCOP…

Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam Kwon Sung Teak phát biểu

Quan tâm đến thúc đẩy giao lưu nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, ngày 18/11 hằng năm là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam; mong muốn, Ngày hội đại đoàn kết sẽ được tổ chức tại các nước có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc như tại Hàn Quốc; nhấn mạnh, thông qua việc thúc đẩy tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hội sẽ góp phần giúp hoạt động giao lưu nhân dân hai nước bền chặt hơn nữa, người dân Hàn Quốc cũng có dịp tìm hiểu, gắn kết hơn với nét đẹp văn hóa của người Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam Kwon Sung Teak

Chủ tịch KOVECA cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, củng cố tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp Đoàn Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp