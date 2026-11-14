Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nồng nhiệt chào mừng Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh dẫn đầu Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào và HĐND các tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam sang thăm, làm việc, tham dự Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa hai Văn phòng Quốc hội lần thứ 13.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đã thành công rất tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước và hai Quốc hội đã có các cuộc hội đàm, hội kiến, trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt - Lào.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone tiếp tục khẳng định sự gắn bó, tin cậy và quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội trong việc không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị; báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về kết quả hội đàm giữa Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội hai nước và kết quả Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa hai Văn phòng.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào nhấn mạnh, hội thảo trao đổi kinh nghiệm không chỉ là hoạt động hợp tác thường niên giữa hai Văn phòng được duy trì hiệu quả trong nhiều năm qua, mà còn là bước cụ thể hóa các thỏa thuận giữa hai Quốc hội, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Văn phòng Quốc hội.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào tin tưởng, quan hệ giữa Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ; mong muốn hai Quốc hội duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác, tăng cường phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đồng thời đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Ghi nhận những đề xuất của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tin tưởng, thông qua chuyến công tác lần này, Văn phòng Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục trao đổi sâu sắc hơn về những vấn đề cùng quan tâm, nhất là kinh nghiệm tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử ở địa phương.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả đạt được sẽ góp phần thiết thực triển khai các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, qua đó hiện thực hóa ngày càng hiệu quả nội hàm gắn kết chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào và HĐND các tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm