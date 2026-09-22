Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm và chúc Tết Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm và chúc Tết Trung thu các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An

Cùng đi có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản.

Về phía tỉnh Nghệ An có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và 92 cháu, đại diện cho hơn 18 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Thư tới các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước. Tại Chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm và chúc Tết Trung thu các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm và chúc Tết Trung thu các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An.

Nhắc lại lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm nay: “không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, đây cũng là trách nhiệm mà mỗi cấp, mỗi ngành cần cùng chung tay thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao tỉnh Nghệ An thời gian qua đã quan tâm, hỗ trợ, chăm sóc các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời vui mừng trước những nỗ lực trong học tập, rèn luyện của các cháu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Nhiều cháu đạt kết quả học tập tốt, thi đỗ các trường đại học, cao đẳng, sau khi trưởng thành đã lập thân, lập nghiệp, xây dựng mái ấm gia đình và đóng góp tích cực cho xã hội.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và cảm ơn “các cô, các chú, các mẹ” tại hai Trung tâm đã dành nhiều tình yêu thương, sự kiên trì và trách nhiệm để chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Chính từ sự quan tâm ấy, những mái ấm này đã trở thành nơi các cháu có thể yên tâm lớn lên, học tập và chuẩn bị hành trang cho cuộc sống.

Thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An tham dự chương trình

Thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An

Thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An

Cán bộ, nhân viên và thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An tham dự chương trình

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm các cháu được học tập, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện kỹ năng, được bảo vệ an toàn và chuẩn bị những hành trang cần thiết để tự lập khi trưởng thành.

Nhắc lại những vần thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Gạo đem vào giã bao đau đớn/Gạo giã xong rồi trắng tựa bông/Sống ở trên đời người cũng vậy/Gian nan rèn luyện mới thành công", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc các cháu đón Tết Trung thu đầm ấm, hạnh phúc; mong các cháu luôn thi đua học tập tốt, lao động tốt, thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình phát biểu

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà hỗ trợ Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đồng thời trao quà tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng tại hai Trung tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng thăm, kiểm tra cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm và kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm và kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An Lê Thị Hoài Chung cho biết, qua hơn 35 năm hoạt động, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An đã chăm sóc, nuôi dưỡng, tạo điều kiện học tập cho gần 1.000 trẻ em. Nhiều cháu sau khi trưởng thành đã có việc làm, xây dựng gia đình, trở thành những người có ích cho xã hội. Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 59 cháu.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, trao quà tặng nguyên Bí thư Thị ủy thị xã Hà Tĩnh, ĐBQH khóa III Nguyễn Văn Minh tại thôn Bắc Thượng, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.