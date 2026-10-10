Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm Trường PTNT TH&THCS Sam Mứn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên làm việc tại Trường PTNT TH&THCS Sam Mứn.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng Trường PTNT TH&THCS Sam Mứn cho biết, nhà trường được thành lập theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 của UBND xã Sam Mứn, chính thức hoạt động từ năm học 2026-2027. Trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, THCS và quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác tham quan Trường PTNT TH&THCS Sam Mứn.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 31 lớp với 1.010 học sinh, trong đó 618 học sinh dân tộc thiểu số. Bậc tiểu học có 13 lớp, 392 học sinh; bậc THCS có 18 lớp, 618 học sinh. Trong tổng số học sinh, 414 em được hưởng chế độ nội trú và 596 em được hưởng chế độ bán trú.

Nhà trường hiện có 66 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, gồm 3 cán bộ quản lý, 60 giáo viên và 3 nhân viên hỗ trợ giáo dục; cùng 18 nhân viên hợp đồng phục vụ bảo vệ, vệ sinh và nuôi dưỡng.

Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh được nhà trường tổ chức theo hướng an toàn, khoa học. Bếp ăn thực hiện quy trình một chiều, kiểm thực ba bước, chú trọng vệ sinh, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Cùng với dạy học, nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng sống, tính tự giác, tự quản, tự phục vụ, giúp học sinh từng bước hình thành nền nếp học tập, sinh hoạt trong môi trường tập thể.

Ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc nhanh chóng tiếp nhận, vận hành trường học, bảo đảm tiến độ dạy và học, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú nhằm tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới được học tập, ăn ở trong môi trường ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác tham quan bếp ăn nhà trường.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay cả nước đã hoàn thành xây dựng, đưa 107 trường phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động. Riêng tỉnh Điện Biên đã có 10/15 trường hoàn thành, đáp ứng điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn cho gần 10.000 học sinh thuộc các hộ nghèo, đặc biệt khó khăn.

Đối với Trường PTNT TH&THCS Sam Mứn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng thời gian học tập, sinh hoạt khoa học, phù hợp với học sinh nội trú; dành thời gian cho các em tham gia văn nghệ, thể thao, phát huy năng khiếu, sở trường và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác tham quan lớp học.

Nhà trường có thể nghiên cứu mời các nghệ nhân thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc vào trường để truyền dạy cho học sinh theo nhóm dân tộc, nhóm sở thích, qua đó vừa phát huy năng khiếu, vừa góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Chia sẻ với đội ngũ giáo viên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng công việc tại trường nội trú vất vả hơn, bởi học sinh còn nhỏ, phải xa gia đình để học tập. Vì vậy, thầy cô cần dành tình yêu thương, sự gần gũi, chăm sóc ân cần, lắng nghe tâm tư của học sinh, trở thành chỗ dựa tinh thần cho các em khi không có cha mẹ ở bên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò Trường PTNT TH&THCS Sam Mứn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến căn dặn các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện toàn diện về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ; phấn đấu đạt kết quả tốt, xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc của thầy cô giáo, gia đình, Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng nhà trường và trồng cây lưu niệm tại Trường PTNT TH&THCS Sam Mứn.