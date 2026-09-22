Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tham dự chương trình, về phía Trung ương có các đồng chí: Lò Thị Việt Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phạm Đình Toản - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bùi Duy Đông - Thư ký Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng khi được cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến thăm các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu thiếu niên, nhi đồng đang sinh sống, học tập tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cháu tại Trung tâm đang được sống trong môi trường ấm áp, đoàn kết, được yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện học tập, trưởng thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Nghệ An đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Toàn tỉnh hiện có gần 8.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ bằng nhiều hình thức. Các mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ trẻ em ngày càng đa dạng, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể.

Đối với Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An, đồng chí Đỗ Văn Chiến vui mừng khi các cháu được học tập ở nhiều cấp học, từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến học nghề và đại học. Một số em đang học đại học và được hưởng học bổng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong các cháu luôn chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn, đoàn kết, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy; không mặc cảm về hoàn cảnh mà cần có niềm tin, nghị lực và ước mơ về tương lai. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là kết quả đáng trân trọng, thể hiện sự nỗ lực, nghị lực vươn lên của các em, đồng thời cho thấy sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội xúc động khi chứng kiến các em từng được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm nay đã trưởng thành, có việc làm, có gia đình và ổn định cuộc sống. Đây là những tấm gương, nguồn động viên đối với các em đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 115 cháu. Ảnh: Phạm Bằng

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho trẻ em; không để hoàn cảnh khó khăn làm mất đi cơ hội được học tập, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển của bất kỳ em nào.

Đối với các cháu đang sinh sống, học tập tại Trung tâm, đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn các em luôn chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn, đoàn kết, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy; không mặc cảm về hoàn cảnh mà cần có niềm tin, nghị lực và ước mơ về tương lai.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung tâm và các cháu. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, cùng sự tận tâm, yêu thương của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm, nhiều em sẽ trưởng thành, có nghề nghiệp, cuộc sống tốt đẹp và trở thành những người có ích cho xã hội.

Khi trưởng thành, các em tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, quay trở lại hỗ trợ, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó nhân lên những giá trị tốt đẹp đã nhận được từ Trung tâm và cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các cháu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao quà cho các cháu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên các cháu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định, tỉnh Nghệ An tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, lời động viên, căn dặn của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng thời xác định đây là nguồn cổ vũ tinh thần đối với các cháu và đội ngũ cán bộ, nhân viên, cũng như là lời nhắc nhở về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong chăm lo cho các đối tượng yếu thế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa nhiệm vụ bằng những chương trình, chính sách thiết thực; huy động sự chung tay của toàn xã hội để công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em ngày càng hiệu quả.

Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, bảo đảm các em được chăm sóc, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, đầy tình yêu thương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho các cháu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho các cháu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trong dịp Tết Trung thu năm nay, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động vui Tết cho thiếu niên, nhi đồng. Thường trực Tỉnh ủy cũng tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, các cơ sở, trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, Nghệ An hiện có hơn 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó hơn 18.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 120.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Công tác chăm sóc, bảo vệ và tạo môi trường phát triển an toàn, lành mạnh cho trẻ em được tỉnh xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến thăm các cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến thăm các cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An được thành lập trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ Làng trẻ em SOS Vinh. Sau gần 35 năm hoạt động, Làng đã tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng gần 1.000 trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo mô hình gia đình thay thế.

Với 15 nhà gia đình và 2 khu lưu xá thanh niên, các em có nơi ở ổn định, được sống trong môi trường có mẹ, có anh chị em, được yêu thương, chăm sóc và trưởng thành trong sự sẻ chia. Hiện Trung tâm đang chăm sóc 115 cháu. Các em được bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe và rèn luyện kỹ năng sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, động viên các cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng.

Trong năm học vừa qua, 65% các cháu đạt học sinh khá, giỏi; 11/11 học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT, trong đó 5 cháu đỗ đại học nguyện vọng 1. Ba sinh viên xuất sắc được nhận học bổng Vallet.

Bên cạnh đó, từ năm 2007 đến nay, Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An đã tiếp nhận, chăm sóc 185 trẻ, kết nối gia đình thay thế cho 72 trẻ và hiện đang nuôi dưỡng 59 trẻ. Nhiều em đạt thành tích đáng ghi nhận trong học tập, thể thao.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung tâm và các em; tặng quà cho Trung tâm và các cháu đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.