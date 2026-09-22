Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm mái ấm trẻ em Nghệ An

Chiều 22/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đến thăm, chúc Tết Trung thu và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng thiếu nhi tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: V. Đồng

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận Nghệ An quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, dành nguồn lực về cơ sở vật chất, con người và tình cảm để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đặc biệt quan tâm, tìm hiểu mô hình “Gia đình thay thế” đang được triển khai tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Theo đó, những người mẹ thay thế trực tiếp sinh sống, chăm sóc các cháu 24/24 giờ tại từng gia đình; các dì thay thế là cán bộ, tình nguyện viên trẻ hỗ trợ chăm sóc, kiểm tra và đồng hành cùng các cháu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chia sẻ, động viên các em nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, học tập tốt và trở thành người có ích cho xã hội. Ảnh: V. Đồng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng khi các cháu được tạo điều kiện học tập ở nhiều cấp học. Năm học vừa qua, 65% các cháu đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi; 11/11 cháu lớp 12 tốt nghiệp THPT, trong đó 5 cháu đỗ đại học nguyện vọng 1. Ba sinh viên xuất sắc được nhận học bổng Vallet.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội xúc động khi biết trong dịp Tết vừa qua, cán bộ, nhân viên trung tâm ở lại ăn Tết cùng các cháu.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, sự đồng hành, chăm sóc thường xuyên của cán bộ, nhân viên có ý nghĩa quan trọng, giúp các em có môi trường sống ổn định, gần gũi như một gia đình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, động viên các em nhỏ, gia đình và cán bộ làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại Trung tâm. Ảnh: V. Đồng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các em; đồng thời có chính sách phù hợp về học tập, học nghề và việc làm khi các em đủ 18 tuổi, bước vào cuộc sống tự lập.

Nhân dịp Tết Trung thu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng thiếu nhi tỉnh Nghệ An; trao quà của cá nhân cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An, Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An và các cháu.

Đoàn công tác ân cần thăm hỏi, tặng quà trung thu, động viên các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: V. Đồng

Nói chuyện với các cháu, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tinh thần “Không vì hoàn cảnh khó khăn của em nào mà làm mất đi cơ hội và ước mơ”, đồng thời đề nghị các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo cho trẻ em.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong các cháu luôn siêng năng, chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để trở thành người có ích cho xã hội. Ông Đỗ Văn Chiến mong những em trưởng thành từ trung tâm sau này sẽ quay trở lại đóng góp, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà, động viên các đơn vị và lực lượng làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại Nghệ An. Ảnh: V. Đồng

Sau chương trình trao quà, đoàn công tác đến thăm khu nhà nuôi dưỡng, sinh hoạt của các em trong khuôn viên trung tâm. Các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi, trò chuyện, động viên và tìm hiểu điều kiện ăn ở, học tập, sinh hoạt của các cháu.

Qua thực tế, đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của trung tâm trong việc tạo dựng môi trường sống ổn định, gần gũi, giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, học tập và trưởng thành trong tình yêu thương.

Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An được UBND tỉnh thành lập ngày 23/6/2026 trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ Làng trẻ em SOS Vinh. Trong gần 35 năm hoạt động, Làng trẻ em SOS Vinh đã tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng gần 1.000 trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo mô hình gia đình thay thế. Hiện Trung tâm có 15 nhà gia đình. Mỗi gia đình có một bà mẹ hoặc bà dì chăm sóc, nuôi dưỡng từ 8-10 cháu, cùng 2 khu lưu xá thanh niên dành cho các cháu lớn.