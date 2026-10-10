Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm, kiểm tra tại Trường phổ thông nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn vui mừng được đón đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về thăm. (Ảnh: LÊ LAN)

Báo cáo đồng chí Đỗ Văn Chiến và các đồng chí đoàn công tác, thầy Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trường được thành lập theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sam Mứn; chính thức hoạt động từ năm học 2026-2027, thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú.

Đóng trên địa bàn xã biên giới có 28,1km đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, năm học này, trường có 31 lớp học với 1.010 học sinh (học sinh là người dân tộc thiểu số 618 em). Trong đó, tiểu học gồm 13 lớp với 392 học sinh; trung học cơ sở có 18 lớp với 618 học sinh; 414 học sinh được hưởng chế độ học sinh nội trú (ăn, nghỉ tại trường) và 596 học sinh được hưởng chế độ bán trú (ăn trưa tại trường).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng khi về thăm ngôi trường mới nằm trên địa bàn xã biên giới Việt-Lào thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Về nhân lực, nhà trường có 66 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, gồm: 3 cán bộ quản lý, 60 giáo viên và 3 nhân viên hỗ trợ giáo dục; 18 nhân viên hợp đồng phục vụ công tác bảo vệ, vệ sinh và nuôi dưỡng. Công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh được triển khai theo hướng an toàn, khoa học; bếp ăn thực hiện quy trình một chiều, kiểm thực ba bước, chú trọng vệ sinh, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Nhà trường đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống, tính tự giác, tự quản, tự phục vụ, giúp học sinh hình thành nền nếp học tập, sinh hoạt và ý thức trách nhiệm trong môi trường tập thể.

Cơ sở vật chất phục vụ dạy học, nội trú, bán trú và nuôi dưỡng cơ bản được đưa vào khai thác, sử dụng. Nhà trường chủ động quản lý, phát huy hiệu quả các điều kiện hiện có, đồng thời rà soát, đề xuất hoàn thiện những hạng mục còn thiếu, từng bước đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc với nhà trường. (Ảnh: LÊ LAN)

Ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường phổ thông nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn đã nhanh chóng tiếp nhận, vận hành hoạt động, bảo đảm tiến độ dạy và học cho các cháu học sinh trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh tình cảm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành tâm huyết trong chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú trong cả nước, với mong muốn con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao biên giới có điều kiện học tập, ăn và ở ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, với quyết tâm chính trị rất cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tỉnh biên giới, đến nay cả nước đã hoàn thành xây dựng, đưa 107 trường phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động. Trong đó riêng tỉnh Điện Biên đã có 10/15 trường hoàn thành, đáp ứng điều kiện học tập, ăn và ở tốt hơn cho gần chục nghìn học sinh con hộ nghèo, đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm phòng học sáng tạo, chuyển đổi số của học sinh Trường Phổ thông nội trú tiểu học - Trung học cơ sở Sam Mứn. (Ảnh: LÊ LAN)

Với mong muốn, thầy và trò Trường Phổ thông nội trú tiểu học - trung học cơ sở Sam Mứn sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường cần xây dựng thời gian học tập, hoạt động cho học sinh nội trú khoa học, bảo đảm thời gian học tập phù hợp; sao cho ngoài giờ học các cháu có thời gian sinh hoạt văn nghệ, hoạt động thể thao theo năng lực, sở trường để từng cháu phát huy năng khiếu; đồng thời trau dồi, giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc.

"Nhà trường có thể nghiên cứu mời thêm các nghệ nhân các bộ môn văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc vào trường giảng dạy, truyền dạy cho các em học sinh theo từng nhóm dân tộc, từng nhóm sở thích, để các em phát huy năng khiếu và lưu giữ văn hóa dân tộc mình" - đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về việc dạy học với mỗi thầy, cô giáo ở Trường Phổ thông nội trú tiểu học - trung học cơ sở Sam Mứn, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội mong muốn mỗi thầy, cô giáo hãy dành sự yêu thương cho các cháu học sinh. Bởi hơn ai hết, các cháu đều còn nhỏ, xa bố mẹ, gia đình về trường học tập sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhớ mong vậy nên bằng tình thương yêu, tấm lòng người thầy, mỗi thầy cô hãy gần gũi, chăm sóc ân cần để lắng nghe tâm tư riêng của các em và trở thành người thân yêu khi cha mẹ các em không ở bên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm khu bếp, chế biến thực phẩm cho học sinh của Trường Phổ thông nội trú tiểu học -Trung học cơ sở Sam Mứn. (Ảnh: LÊ LAN)

Với các cháu học sinh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội ân cần thăm hỏi điều kiện ăn, ở, học tập; đồng thời căn dặn các cháu học sinh hãy nỗ lực học tập, rèn luyện thân-thể-trí-mĩ toàn diện sau này góp sức xây dựng quê hương Điện Biên, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

"Học trong ngôi trường nội trú, các cháu có nhiều thời gian học hơn, nhiều thời gian hoạt động tập thể, rèn luyện thể chất hơn ở nhà vậy thì các cháu cần cố gắng đạt kết quả học tập tốt hơn, toàn diện hơn, xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc của các thầy, cô giáo và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho các cháu"- đồng chí Đỗ Văn Chiến dặn dò các cháu học sinh.

Nhân dịp về thăm trường, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao quà tặng nhà trường và trồng cây lưu niệm tặng thầy, trò Trường Phổ thông nội trú tiểu học - trung học cơ sở Sam Mứn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trồng cây lưu niệm tặng thầy, trò nhà trường. (Ảnh: LÊ LAN)