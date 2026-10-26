Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong xây dựng Quốc hội số
Chiều 26/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW- chủ trì cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và Văn phòng Quốc hội về việc phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp trong việc triển khai chuyển đổi số của Quốc hội.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-do-van-chien-tap-trung-thao-go-cac-diem-nghen-trong-xay-dung-quoc-hoi-so-10440633.html