Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư
Sáng 11/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, TP. Bắc Ninh.
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