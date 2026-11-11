Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng lãnh đạo thành phố Bắc Ninh thăm hỏi, động viên bà con thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh. ( Ảnh: A.T)

Cùng dự có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Nam Dương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại ngày hội. ( Ảnh: A.T)

Ngày hội của ý Đảng lòng dân

Về dự, chung vui ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, từ nhiều năm nay, kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 đã trở thành Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội của ý Đảng lòng dân; của tình làng nghĩa xóm, để mỗi người thêm gắn bó với cộng đồng, mỗi cộng đồng thêm trách nhiệm với quê hương đất nước.

Trong không khí đoàn kết, ấm áp của ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao đổi, thông tin tới các đại biểu và bà con nhân dân tình hình chung của đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 2 con số, tập trung mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng chiến lược. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước rất quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, người nghèo.

Nhiều phần quà ý nghĩa đã được đồng chí Đỗ Văn Chiến trao tặng người dân xã Nam Dương. ( Ảnh: TT)

Vừa qua cả nước đã làm được 334 nghìn căn nhà Đại đoàn kết trao tặng cho hộ nghèo; “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã tìm kiếm, quy tập được 4.196 hài cốt liệt sĩ, tổ chức an táng trang trọng, chu đáo, được nhân dân rất hoan nghênh.

Đồng chí cũng thông tin, Bộ Chính trị đã cho ý kiến lấy ngày 27/7 là Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh liệt sĩ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ một ngày để tổ chức các hoạt động tri ân tất cả những người có công lao xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm lại những kết quả tích cực của thành phố Bắc Ninh, thôn Bến Huyện thời gian qua, đặc biệt khi Bắc Ninh đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh, mở ra không gian phát triển, tạo thế và lực mới, đồng chí nhấn mạnh kết quả đó khẳng định một chân lý giản dị “khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi cả thôn cùng chung sức, đồng lòng, thì việc khó mấy cũng làm được”.

Đồng chí tin tưởng thành phố Bắc Ninh sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, phát triển nhanh và bền vững.

Về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bến Huyện, được hòa mình vào không gian sinh động của đồng bào dân tộc Sán Dìu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã hát tặng bà con làn điệu soọng cô- loại hình trình diễn dân gian đặc sắc đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Gửi gắm mong muốn tới bà con quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Sán Dìu, đồng chí lưu ý, “giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta phải xuất phát từ yếu tố tự thân, mình giữ cho mình chứ không thể nhờ ai giữ hộ mình”.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm OCOP địa phương. ( Ảnh: A.T)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đảng ta luôn xác định "dân là gốc", nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Với truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa đặc sắc và sự đồng lòng chung sức của bà con nhân dân, đồng chí tin tưởng thôn Bến Huyện sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, trở thành hình mẫu về "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc" của thành phố Bắc Ninh.

Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc

Thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh từ 9 hộ gia đình đầu tiên khai phá vào đầu thế kỷ XIX, đến nay đã là cộng đồng 366 hộ với 1.639 nhân khẩu, 5 dân tộc cùng chung sống, phần lớn là đồng bào Sán Dìu. Bà con đã phát huy lợi thế trồng 286ha cây ăn quả với cây vải thiều là chủ lực, gìn giữ nghề làm mỳ gạo truyền thống, mở rộng kinh doanh, dịch vụ và xuất khẩu lao động.

Tiết mục văn nghệ do bà con trong thôn biểu diễn chào mừng Ngày hội. ( Ảnh: A.T)

Năm 2026, tổng thu nhập toàn thôn ước đạt hơn 99 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 61 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo chỉ còn 5 hộ (chiếm 1,36%). Đời sống văn hóa có nhiều điểm sáng, 95% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", thôn được công nhận "Thôn văn hóa tiêu biểu"; Chi hội Bảo tồn tiếng nói và bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu duy trì hiệu quả, gìn giữ những giá trị đặc sắc như hát soọng cô, gói bánh chưng gù.

Phát huy tinh thần "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", 8 hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến 1.200m² đất, cùng với các nguồn lực khác, toàn thôn đã bê-tông hóa 7,2km đường giao thông; bà con đồng lòng đóng góp 380 triệu đồng xây dựng Nghè Ông Đá. Thôn duy trì 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; giữ vững là địa bàn không có thanh niên nghiện ma túy...

Tiết mục văn nghệ hát soọng cô- loại hình trình diễn dân gian đặc sắc đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. (Ảnh: A.T)

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao hoa và quà tặng Khu dân cư Bến Huyện; trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, nghệ nhân tiêu biểu; trao tặng 94 suất quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương.

Đồng chí đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại đình, thôn Bến Huyện; tham quan khu vực trưng bày trang phục dân tộc Sán Dìu, một số sản phẩm OCOP và một số sản phẩm địa phương.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và thành phố Bắc Ninh cũng dành nhiều phần quà tặng bà con Bến Huyện và xã Nam Dương.