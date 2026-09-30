Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Rà soát quy chế, phân công cán bộ phù hợp quy định mới

Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh.