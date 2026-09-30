Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Rà soát quy chế, phân công cán bộ phù hợp quy định mới
Chiều 30/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
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