Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Mỗi công nhân tiêu biểu là một hạt nhân tích cực trong phong trào lao động sáng tạo

Cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm đồng bộ với pháp luật liên quan là 3 định hướng lớn trong xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. Không chỉ tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn thi hành, các ý kiến tại Talkshow “Đăng ký biện pháp bảo đảm: Từ thực tiễn thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP đến dự thảo Nghị định thay thế” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức còn nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện cơ chế đăng ký đối với các loại tài sản mới, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và thích ứng với xu hướng hội nhập quốc tế. Qua đó, hướng tới một hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm hiện đại, minh bạch, thuận tiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.