Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Mỗi công nhân tiêu biểu là một hạt nhân tích cực trong phong trào lao động sáng tạo
Tối 24/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dự Lễ Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-do-van-chien-moi-cong-nhan-tieu-bieu-la-mot-hat-nhan-tich-cuc-trong-phong-trao-lao-dong-sang-tao-10440385.html