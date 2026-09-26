Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm việc tại Phú Thọ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: NGỌC LONG)

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; cùng lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, Phú Thọ đã triển khai một số cách làm sáng tạo như giám sát thời gian thực trên môi trường số; quán triệt nghiêm túc các chủ trương của Đảng và ban hành 40 văn bản chỉ đạo trực tiếp. Tỉnh đồng thời chú trọng điều hòa các chương trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhằm tránh chồng chéo, giảm áp lực cho cơ sở.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện 37 cuộc giám sát chuyên đề và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền; tỷ lệ giải quyết kiến nghị đạt 99%. Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét hơn 1.800 báo cáo, đề án, ban hành hơn 1.300 nghị quyết; triển khai các chuyên đề giám sát cấp tỉnh cùng hàng trăm chuyên đề tại các Ban và Tổ đại biểu, góp phần cùng các cơ quan chuyên môn giải quyết hơn 92% kiến nghị.

Hoạt động chất vấn, giải trình được đổi mới theo hướng công khai, trực tiếp; công nghệ thông tin được đẩy mạnh qua mô hình kỳ họp “không giấy tờ”. Từ khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội đồng nhân dân cấp xã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, triển khai nhiều đoàn giám sát chuyên đề, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền.

Phú Thọ xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn kết quả thực hiện kiến nghị giám sát với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mô hình “giám sát số”, “giám sát thông minh” dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Tỉnh đề xuất Quốc hội và Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ chế theo dõi điện tử; tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội đồng nhân dân các cấp; quan tâm bố trí nguồn lực xử lý các kiến nghị tồn đọng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phải gắn với mục tiêu phục vụ phát triển, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, không gây cản trở và không mang tính hình thức.

Về lấy phiếu tín nhiệm và chất vấn đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu, đồng chí Đỗ Văn Chiến lưu ý áp lực công việc giữa các ngành, lĩnh vực có sự khác nhau, nhất là tài chính, tài nguyên và môi trường, xây dựng, dân tộc. Do đó, thông tin phục vụ đánh giá cần bảo đảm khách quan, công bằng, có tiêu chí cụ thể.

Đồng chí đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định để trong trường hợp cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của Đảng và pháp luật, bảo đảm việc đánh giá chính xác, toàn diện.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, thực tiễn tại các địa phương, đặc biệt là kinh nghiệm từ Phú Thọ, sẽ giúp Ban Chỉ đạo đúc kết những kinh nghiệm phục vụ hoàn thiện Đề án, trình Bộ Chính trị ban hành văn bản chỉ đạo thống nhất ở Trung ương, tạo khung định hướng đồng bộ nhằm nâng cao thực chất hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong giai đoạn mới.