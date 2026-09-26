Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm việc tại Lào Cai

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành, thành viên Ban Chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giám sát của Quốc hội, HĐND” làm việc với tỉnh Lào Cai

Về phía tỉnh Lào Cai có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, cuộc làm việc nhằm tiếp thu và bổ sung các thông tin từ thực tiễn, hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giám sát của Quốc hội và HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận 6 nội dung chính.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giám sát của Quốc hội, HĐND” phát biểu tại cuộc làm việc

Cụ thể là, nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động giám sát; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện hoạt động giám sát; trách nhiệm của tổ chức đảng, cơ quan, người đứng đầu cơ quan chịu sự giám sát; sự phối hợp giữa các cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; những vấn đề mới từ mô hình chính quyền địa phương, phân cấp, phân quyền và sắp xếp tổ chức bộ máy; các đề xuất, kiến nghị cụ thể cho thời gian tới.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang cho biết, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giám sát của Quốc hội, HĐND” phát biểu tại cuộc làm việc

Thống kê trong nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XV (2021 – 2026), Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã định hướng đối với 15 chương trình, chuyên đề giám sát quan trọng; nghe và cho ý kiến đối với kết quả 25 cuộc giám sát liên quan đến những vấn đề lớn, phức tạp được cử tri và Nhân dân quan tâm. Riêng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề; HĐND tỉnh đã tổ chức 78 cuộc giám sát chuyên đề.

"Hoạt động giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề quan trọng, các lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc, dễ phát sinh sai phạm và được cử tri, Nhân dân quan tâm. Chất lượng các kết luận, kiến nghị từng bước được nâng lên, chú trọng xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và giải pháp khắc phục", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giám sát của Quốc hội, HĐND” phát biểu tại cuộc làm việc

Tỉnh ủy Lào Cai cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát.

Đồng thời đề nghị, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo hướng tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện sau giám sát, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số trong theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả; bảo đảm giám sát thực chất, tránh chồng chéo, trùng lặp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận về chất lượng và tác động thực tế của hoạt động giám sát; cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giám sát giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị có liên quan; các điều kiện bảo đảm cho công tác giám sát…

Thực hiện kiến nghị ngay trong quá trình giám sát

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giám sát của Quốc hội, HĐND” phát biểu tại cuộc làm việc

Đối với những vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành hoặc có tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh, cấp ủy định hướng về chủ trương, yêu cầu và những nội dung trọng tâm trước khi tổ chức giám sát. Sau giám sát, những vấn đề quan trọng, những hạn chế, bất cập kéo dài hoặc nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của cơ quan chịu sự giám sát được báo cáo cấp ủy xem xét, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền độc lập của Đoàn ĐBQH, HĐND, Tỉnh ủy tôn trọng, tạo điều kiện để các cơ quan chủ động quyết định chương trình, phương pháp tiến hành, kết luận giám sát theo quy định, không bao biện, làm thay hoặc can thiệp trực tiếp vào hoạt động giám sát.

Quang cảnh cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc rất trách nhiệm, tâm huyết, đáng lưu ý, phải thực hiện kiến nghị ngay trong quá trình giám sát, không chờ đến lúc hoàn thiện Báo cáo giám sát; theo đến cùng kiến nghị giám sát; gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu với hoạt động giám sát; rõ trách nhiệm của chủ thể giám sát; xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát, liên thông kết nối dữ liệu giám sát; chú trọng giám sát bằng hình ảnh (có quay phim, chụp ảnh), với tinh thần thuyết phục bằng lý lẽ, chinh phục bằng niềm tin.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan, thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành, thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Soạn thảo Hoàng Anh Công phát biểu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đỗ Đức Hồng Hà, thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Nguyễn Ngọc Hùng, thành viên Tổ Soạn thảo phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tiếp tục quan tâm đến chất lượng đại biểu, đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc, nhất là ở cấp xã, phải bố trí hợp lý, thường xuyên đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực tiễn.

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Hoàng Giang báo cáo về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Ngô Hạnh Phúc phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Quỳnh Khánh phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng phát biểu

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước phát biểu

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Đại biểu tham dự cuộc làm việc