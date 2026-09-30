Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Kiên quyết, kiên trì đánh giá cán bộ bằng KPI
Sáng 30/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-thuong-truc-quoc-hoi-do-van-chien-kien-quyet-kien-tri-danh-gia-can-bo-bang-kpi-10432302.html