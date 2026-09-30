Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Kiên quyết, kiên trì đánh giá cán bộ bằng KPI

Chiều nay 30/9, tại Hội trường lớn CATP Hà Nội, Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an gồm Công an TP Hà Nội, Công an TP. HCM và Công an TP Hải Phòng đã tổ chức Tọa đàm "Trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với triển khai thực hiện Đề án số 06/CP". Sự kiện là diễn đàn quy mô, để lực lượng Công an 3 đô thị lớn nhất cả nước cùng mổ xẻ những điểm nghẽn và chia sẻ các giải pháp công nghệ đột phá phục vụ quản trị xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.