Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc số của Quốc hội

Chiều 26/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chủ trì cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và Văn phòng Quốc hội về việc phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp trong việc triển khai chuyển đổi số của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc làm việc

Tham dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà.

Cùng dự có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Tập đoàn Viettel.

Tập trung 5 nhóm giải pháp chiến lược

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã đọc toàn văn Công thư chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong Công thư, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau hơn 1,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bên cạnh những kết quả bước đầu, công tác chuyển đổi số vẫn còn những điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ triệt để.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy và phương thức chỉ đạo với 5 nhóm giải pháp chiến lược:

Một là, đổi mới cơ chế hoạt động:Chuyển sang phương thức quản trị bằng sản phẩm và kết quả thực tế; một hệ thống thông tin chỉ được công nhận hoàn thành khi đã đi vào vận hành thực tế, đo lường được hiệu quả giảm thao tác, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Hai là, đổi mới cơ chế giao nhiệm vụ theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm: Mỗi công nghệ chiến lược do một doanh nghiệp công nghệ lớn chủ trì, phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học để giải quyết các bài toán thực tiễn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu

Ba là, nghiên cứu áp dụng cơ chế kinh phí "luồng xanh" và cấp theo gói, chuyển từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo mục tiêu và nghiệm thu bằng sản phẩm cuối cùng.

Bốn là, xác lập cơ chế "Tổng công trình sư" và "Kiến trúc sư trưởng": Phân định rõ trách nhiệm chỉ đạo điều hành với quyết định chuyên môn kỹ thuật; trao thực quyền gắn với trách nhiệm cá nhân, đồng thời có cơ chế bảo vệ cán bộ thực hiện đúng quy định.

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Năm là, phát triển dữ liệu và an toàn thông tin: Thúc đẩy toàn diện cơ sở dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” thống nhất, dùng chung.

Bên cạnh các giải pháp quản trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu thi hành hiệu quả Luật Dữ liệu, làm rõ quyền khai thác, chia sẻ, định giá dữ liệu và nghiên cứu xây dựng Luật Kinh tế dữ liệu vào thời điểm phù hợp gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng. Các bộ, ngành phải khẩn trương chuẩn hóa dữ liệu gốc, dữ liệu chủ và lấy Trung tâm Dữ liệu Quốc gia làm hạ tầng lõi điều phối dùng chung, chấm dứt tình trạng đầu tư riêng lẻ, phân tán.

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Đồng thời, cần đặt bài toán thực tế cho doanh nghiệp, sớm đưa Vườn ươm dữ liệu quốc gia vào vận hành để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm từ dữ liệu; bảo đảm an ninh mạng ngay từ khâu thiết kế nhằm phục vụ phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI) và chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực dữ liệu chất lượng cao, đa ngành.

Sau khi đọc Công thư của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, điểm nghẽn ách tắc nhất trong xây dựng Quốc hội số hiện nay là gì? Phương án tháo gỡ và thực thi cụ thể ra sao? Tiến độ và giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cho chuyển đổi số năm 2026?

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu các cơ quan phải nhanh chóng hoàn thiện quy trình nghiệp vụ "lõi" của Quốc hội; chuẩn hóa thuật ngữ và quy trình kiểm soát trên hệ thống V-Office; giải quyết dứt điểm việc xử lý tài liệu mật trên môi trường điện tử; đẩy mạnh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa việc tổng hợp, phân tích và lưu vết ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng

Báo cáo tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, trong Quý IV/2026, Văn phòng Quốc hội tập trung hoàn thành các mốc tiến độ lớn: tích hợp hệ thống điều hành, chia sẻ dữ liệu dùng chung và triển khai đăng nhập một lần (SSO) qua VNeID trước ngày 30/10/2026; vận hành Kho dữ liệu dùng chung (Q-Data) giai đoạn 1 trước ngày 30/10/2026; hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc số của Quốc hội (Phiên bản 2.0) trước ngày 28/10/2026 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt; đưa hệ thống Mạng Mật liên thông 4 khối vào vận hành chính thức trước ngày 30/11/2026.

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Qua các ý kiến của đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Tập đoàn Viettel, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua.

Nhấn mạnh công tác chuyển đổi số của Quốc hội đang bước vào giai đoạn then chốt, đòi hỏi tinh thần hành động quyết liệt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại các Thông báo kết luận trước đây, đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn đọng.

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Trước hết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Khung Kiến trúc số của Quốc hội (v2.0) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt ngay tại phiên họp thứ 8 sắp tới; khẩn trương rà soát, điều chỉnh và trình phê duyệt lại Đề án Quốc hội số nhằm tạo hành lang pháp lý chuẩn hóa, làm căn cứ bắt buộc cho việc triển khai các dự án đầu tư công trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội giao Cục Chuyển đổi số tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý bằng văn bản của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; trong vòng 10 ngày tới phải tổ chức hội thảo chuyên môn để điều chỉnh, tối ưu hóa giao diện, quy trình xử lý văn bản và hệ thống thuật ngữ hành chính của hệ thống V-Office, bảo đảm đúng quy trình công tác thực tế.

Đại biểu tham dự cuộc làm việc

Nhắc lại việc chậm trễ xử lý văn bản mật trên môi trường điện tử là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chỉ đạo tập trung toàn lực tháo gỡ khó khăn về mặt kỹ thuật và quy chế.

Bên cạnh đó, Chi bộ Cục Chuyển đổi số cần phát huy vai trò hạt nhân, chủ động tham mưu chuyên môn cho Đảng ủy Quốc hội về công tác chuyển đổi số trong khối cơ quan Đảng; nghiên cứu giải pháp liên thông an toàn, tích hợp đồng bộ Hệ thống điều hành điện tử và các ứng dụng phục vụ công tác chuyển đổi số của Đảng ủy Quốc hội lên App Quốc hội 2.0.

Về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tập trung triển khai các dự án đã được đồng ý chủ trương đầu tư; các hệ thống phải đảm bảo yếu tố thông minh, tích hợp các công cụ tác nghiệp hiện đại phục vụ công tác thẩm tra, giám sát chuyên sâu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng giao Văn phòng Quốc hội chủ trì xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động của Quốc hội giai đoạn 2027 - 2031. Qua đó vừa giải quyết các bài toán thực tiễn của Quốc hội, vừa đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên trẻ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy phát biểu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai phát biểu

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chỉ đạo nghiên cứu mở rộng kết nối hệ thống thông tin dữ liệu của Quốc hội đến HĐND và Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan dân cử Trung ương nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình hoạt động của các cơ quan dân cử địa phương, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.