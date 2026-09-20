Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gặp mặt tuổi trẻ, thiếu nhi Bắc Ninh tiêu biểu tại Hà Nội

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Về phía đoàn công tác có đồng chí Trần Văn Đăng, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh; lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh cùng 200 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, Đội, doanh nhân trẻ, thanh niên và thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà lưu niệm cho các em học sinh học giỏi.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Văn Đăng báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi thành phố Bắc Ninh thời gian qua. Các phong trào được triển khai sâu rộng, gắn với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi; qua đó tạo môi trường để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển quê hương.

200 đại biểu tham dự buổi gặp mặt hôm nay là những cán bộ Đoàn, Hội, Đội, doanh nhân trẻ, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện; những thiếu niên, nhi đồng đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Trong số này, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Để những nỗ lực của thanh thiếu nhi được tiếp sức, mỗi em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, bên cạnh sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước có vai trò quan trọng.

Thời gian qua, Quốc hội ban hành nhiều quyết sách liên quan trực tiếp đến việc chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em được học tập, phát triển.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao quà cho Thành đoàn Bắc Ninh.

Từ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thành phố Bắc Ninh đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo môi trường để thanh thiếu nhi được học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng. Đến nay, tổ chức Đoàn, Đội đã xây dựng 32 ngôi nhà Khăn quàng đỏ; trao 550 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”; hỗ trợ thường xuyên cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ, thiếu nhi thành phố Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao tinh thần nỗ lực, ý chí vươn lên của các đại biểu tiêu biểu tham dự chương trình.

Đồng chí nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng xung kích, sáng tạo, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh mới, trước yêu cầu đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tuổi trẻ càng phải phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức và công nghệ.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Đối với thiếu nhi, đồng chí mong muốn các em luôn chăm ngoan, học giỏi, có ý thức rèn luyện đạo đức, kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên. Mỗi em cần hình thành cho mình tinh thần tự học, tự rèn luyện, biết yêu thương, chia sẻ và có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, nỗ lực phấn đấu trở thành những công dân tốt, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn, Hội, Đội tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ có năng lực, phẩm chất và khát vọng cống hiến. Cùng với đó, cần quan tâm hơn nữa đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để không em nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình học tập và trưởng thành.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước sảnh Nhà Quốc hội.

Đồng chí mong muốn tuổi trẻ Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp sức trẻ vào quá trình xây dựng Bắc Ninh phát triển năng động, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Qua đó góp phần cùng tuổi trẻ cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh.