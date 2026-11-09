Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Hội đồng Dân tộc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn chủ trì Phiên họp.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh; các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: Cao Thị Xuân, Trần Thị Hoa Ry, Quàng Văn Hương, Đinh Thị Phương Lan; các ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, các đại biểu là thành viên của Hội đồng Dân tộc; đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Phiên họp nhằm thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội (sau đây gọi là dự thảo Nghị quyết).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh nguyên tắc xây dựng dự thảo Nghị quyết phải hết sức thận trọng, kỹ lưỡng. Nội dung nào cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra đạt sự đồng thuận 100% thì chỉ trình một phương án. Trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì trình hai phương án và nêu rõ quan điểm chính thức của cơ quan thẩm tra.

Trước đó, trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên nêu rõ, qua hơn 1,5 năm triển khai thi hành Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15, một số luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Vì vậy, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn phát biểu

Dự thảo Nghị quyết tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 và hệ thống pháp luật có liên quan; đồng thời tăng cường phân công, ủy quyền trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Dự thảo cũng rà soát, phân định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo tính chất, đối tượng và phạm vi công việc, phù hợp với chức năng của từng cơ quan, làm cơ sở xác định đúng vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên trình bày tóm tắt Tờ trình về dự thảo Nghị quyết

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân trình bày dự thảo Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân trình bày và nêu rõ, Hội đồng Dân tộc tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15, nhằm tiếp tục thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân, dự thảo Nghị quyết cơ bản thể chế hoá các chủ trương của Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, trong đó, đề cao vị trí, vai trò, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo hướng rành mạch, chủ động, trách nhiệm chuyên sâu.

Hội đồng Dân tộc thống nhất với quan điểm nêu trong Tờ trình là phải xác định đúng nhiệm vụ trước, vị trí việc làm và biên chế là hệ quả; không lấy nhu cầu biên chế hoặc việc cân đối khối lượng công việc làm căn cứ độc lập để chuyển nhiệm vụ giữa các cơ quan.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy phát biểu

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Ngọc Quý phát biểu

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An phát biểu

ĐBQH Châu Quỳnh Dao (An Giang) phát biểu

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 và cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung chỉ nên tập trung quy định những vấn đề có tính ổn định lâu dài, khái quát cao, hướng tới chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hoá; không nên quy định các nhiệm vụ mang tính cá biệt, giai đoạn hay quá cụ thể.

Toàn cảnh phiên họp

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn nêu rõ, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sát của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, tiếp tục rà soát hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.