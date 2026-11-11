Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch.

Về phía TP. Bắc Ninh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương, lãnh đạo xã Nam Dương, thôn Bến Huyện.

Khi cả thôn cùng chung sức, đồng lòng, việc khó mấy cũng làm được

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, TP. Bắc Ninh

Phấn khởi về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bến Huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi lời thăm hỏi sức khoẻ, tình cảm thân thiết nhất tới toàn thể nhân dân thôn Bến Huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, TP. Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham quan khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và một số sản phẩm địa phương

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hàng năm đã trở thành Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Ngày hội của ý Đảng, lòng dân, tình làng nghĩa xóm, để mỗi người dân gắn bó với cộng đồng, mỗi cộng đồng thêm trách nhiệm với quê hương đất nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn người dân cùng nhau xây dựng thôn, làng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”; góp phần xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Ngày hội Đại đoàn kết năm nay càng có ý nghĩa hơn khi được gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham quan khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và một số sản phẩm địa phương

Trong không khí ấm áp của Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã thông tin với nhân dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, người nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham quan khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và một số sản phẩm địa phương

Nêu rõ, sau khi hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập TP. Bắc Ninh, mở ra không gian phát triển mới, kết hợp lợi thế phát triển công nghiệp, dịch vụ với lợi thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất cao, chắc chắn, TP. Bắc Ninh sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng nhận thấy, xã Nam Dương nói chung, thôn Bến Huyện nói riêng luôn giữ vững sự đoàn kết; chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, gần dân, sát dân, giải quyết công việc của nhân dân tốt hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đặc biệt xúc động khi từ 9 hộ gia đình ở đầu thế kỷ XIX, đến nay Bến Huyện đã là cộng đồng 366 hộ với 1.639 nhân khẩu, 5 dân tộc cùng chung sống, phần lớn là đồng bào Sán Dìu. 5 thành phần dân tộc, nhiều họ, nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng đã tạo được tài sản lớn nhất là truyền thống đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại ngày hội

Trên mặt trận kinh tế, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, bà con đã phát huy tốt lợi thế 286 ha cây ăn quả với cây vải thiều là chủ lực, gìn giữ nghề làm mỳ gạo truyền thống, mở rộng kinh doanh, dịch vụ và xuất khẩu lao động. Năm 2026, tổng thu nhập toàn thôn ước đạt trên 99 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 61 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo chỉ còn 5 hộ (chiếm 1,36%). Đời sống văn hóa có nhiều điểm sáng: 95% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", thôn được công nhận "Thôn văn hóa tiêu biểu"; Chi hội Bảo tồn tiếng nói và bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu duy trì hiệu quả, gìn giữ những giá trị đặc sắc như hát Soọng cô, gói bánh chưng gù.

Các cháu thiếu nhi gửi tới Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến món quà của đồng bào dân tộc địa phương

Đáng lưu ý, tinh thần "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" được thể hiện sinh động, 8 hộ tự nguyện hiến 1.200 m² đất, cùng với các nguồn lực khác, toàn thôn đã bê tông hóa 7,2 km đường giao thông; bà con đồng lòng đóng góp 380 triệu đồng xây dựng Nghè Ông Đá. Thôn duy trì 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; giữ vững địa bàn không có thanh niên nghiện ma túy; 100% cử tri đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, “những kết quả ấy khẳng định một chân lý giản dị: Khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi cả thôn cùng chung sức, đồng lòng, thì việc khó mấy cũng làm được”.

Đưa Bến Huyện thành hình mẫu về "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc"

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại ngày hội

Xúc động khi được hòa mình vào không gian sinh động của đồng bào dân tộc Sán Dìu tại thôn Bến Huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, nước ta có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó có 53 dân tộc thiểu số khoảng gần 15 triệu người, chiếm gần 15% dân số, đồng bào các dân tộc có truyền thống đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Riêng đồng bào dân tộc Sán Dìu có khoảng hơn 183 nghìn người, sinh sống ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Người Sán Dìu có tiếng nói riêng; không có chữ viết riêng, các ông bà lớn tuổi, thầy cúng dùng chữ Nôm Sán Dìu; ở nhà đất, thờ tổ tiên; ăn tết Nguyên đán, Thanh minh, tết Đoan Ngọ 5/5, tết 14/7, tết Đông chí; văn hóa văn nghệ đặc sắc là “Soọng cô”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà cho Khu dân cư Bến Huyện

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, nghệ nhân tiêu biểu và các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Bến Huyện

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, nghệ nhân tiêu biểu và các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Bến Huyện

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, chi bộ đảng, lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và bà con nhân dân thôn Bến Huyện cùng nhau đoàn kết, thực hiện tốt 5 nội dung.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, nghệ nhân tiêu biểu và các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Bến Huyện

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn trao quà cho Khu dân cư Bến Huyện

Một là, phải thật lòng giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi mặt của đời sống nhất là giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hai là, dù khó khăn đến đâu cũng phải quan tâm, tạo điều kiện cho con em chúng ta được học hành đến nơi, đến chốn. Chỉ có học tập, nhất là công nghệ số thì chúng ta mới hòa nhập và phát triển được.

Ba là, phải cùng nhau giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, an toàn; phòng chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bốn là, đồng lòng, chung sức xây dựng thôn ta đạt nông thôn mới tiêu biểu; phấn đấu mọi gia đình đều làm đủ ăn, đủ tiêu, không còn hộ nghèo.

Các đại biểu tham dự Ngày hội đại đoàn kết

Năm là, đoàn kết xây dựng và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa tiêu biểu; xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội. Quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Sán Dìu, giữ gìn tiếng nói, nét văn hóa đặc sắc như: thờ cúng tổ tiên, tảo mộ, tưởng nhớ công lao của tổ tiên, giáo dục nền nếp, gia phong cho con cháu; giữ gìn, phát huy, “làm mới” làn điệu Soọng cô đặc sắc của dân tộc Sán Dìu; phát huy tình làng, nghĩa xóm; truyền dạy cho con cháu những bài thuốc nam độc đáo; chế biến món ăn đặc sắc như bánh chưng gù, xôi đen, thịt chua, cà ghém, cháo trắng...

Các đại biểu tham dự Ngày hội đại đoàn kết

Các đại biểu tham dự Ngày hội đại đoàn kết

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta phải xuất phát từ yếu tố tự thân, mình giữ cho mình chứ không thể nhờ ai giữ hộ mình được. Nếu chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau giữ thì chắc chắn sẽ được.

Các đại biểu tham dự Ngày hội đại đoàn kết

Đảng ta luôn xác định "dân là gốc", Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Với truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa đặc sắc và sự đồng lòng chung sức của bà con nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng thôn Bến Huyện sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, trở thành hình mẫu về "Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc" của TP. Bắc Ninh.

Các đại biểu tham dự Ngày hội đại đoàn kết

Trước đó, đại diện Ban Công tác mặt trận thôn Bến Huyện đã báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao hoa và quà tặng Khu dân cư Bến Huyện; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn trao quà tặng Khu dân cư Bến Huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, nghệ nhân tiêu biểu; trao tặng 94 suất quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trồng cây lưu niệm tại Đình, thôn Bến Huyện

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đình, thôn Bến Huyện; tham quan khu vực trưng bày trang phục dân tộc Sán Dìu, một số sản phẩm OCOP và một số sản phẩm địa phương.

Chương trình văn nghệ tại Ngày hội đại đoàn kết