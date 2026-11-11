Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Ninh

Cùng tham dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Phạm Thắng

Về phía thành phố Bắc Ninh có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành phố Bắc Ninh; bà Nguyễn Thị Hương - Phó Bí Thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh; ông Nguyễn Việt Oanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; bà Nguyễn Thị Hà Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản của địa phương. Ảnh: Phạm Thắng

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Phạm Thắng

Thôn Bến Huyện có diện tích tự nhiên 397 ha, nằm ở vị trí trung tâm xã Nam Dương, có đường tỉnh 289 và sông Lục Nam đi qua; toàn thôn có 14 cụm dân cư, 366 hộ với 1.639 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Sán Dìu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Phạm Thắng

Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, có tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế vườn, nghề sản xuất mỳ gạo truyền thống, thương mại và dịch vụ. Đồng thời, thôn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Sán Dìu như tiếng nói, dân ca Soọng cô, bánh chưng gù và các phong tục, tập quán truyền thống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng thôn Bến Huyện. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà chúc mừng thôn Bến Huyện. Ảnh: Phạm Thắng

Kinh tế của thôn tiếp tục dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng cây ăn quả, nghề truyền thống, thương mại, dịch vụ và lao động ngoài địa phương. Theo số liệu thôn tổng hợp, diện tích cây ăn quả đạt khoảng 286 ha. Năm 2026, sản lượng vải thiều ước đạt trên 350 tấn, giá bán bình quân khoảng 45.000 đồng/kg, giá trị thu nhập trên 15,6 tỷ đồng; sản lượng cam, bưởi và các loại cây ăn quả khác khoảng 220 tấn, doanh thu trên 10 tỷ đồng. Tổng thu nhập từ cây ăn quả và nông sản ước khoảng 31 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Phạm Thắng

Đáng chú ý, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tiếp tục được quan tâm. Năm 2026, toàn thôn có 349/366 hộ đăng ký và có 349 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 323 hộ giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục. Thôn được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa tiêu biểu”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, nghệ nhân; các hộ nghèo, hộ cận nghèo

Nhân dân thôn Bến Huyện tham dự ngày hội. Ảnh: Phạm Thắng

Nhân dân thôn Bến Huyện tham dự ngày hội. Ảnh: Phạm Thắng

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Phạm Thắng