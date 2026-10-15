Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh - Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng dự có: Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang xã Vị Xuyên, xã Thanh Thủy, xã Minh Tân; các Ban Liên lạc Hội Truyền thống Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên; các nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh là đồng đội của các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh di quan hài cốt liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu và cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ mãi là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh chứng kiến nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tiễn đưa hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh chứng kiến nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ

Đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nêu rõ, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang là chiến trường vô cùng ác liệt với những núi đá cao cheo leo, hang sâu, vực thẳm, trong suốt 10 năm (1979 - 1989) liên tục bị đạn pháo, bom mìn cày xới tạo nên những địa danh "Lò vôi thế kỷ", "Cối xay thịt", "Ngã ba cửa tử" mãi khắc sâu trong lịch sử dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dâng hương, kính lễ tại Đền thờ liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giữa mưa bom, bão đạn, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã kiên cường bám trụ, chiến đấu với quyết tâm “Một tấc không đi, một ly không rời”, ý chí “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ từng tấc đất biên cương, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dâng hoa, dâng hương kính viếng các Anh hùng liệt sĩ

Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và thực hiện Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với quyết tâm chính trị cao nhất, với mệnh lệnh từ trái tim và bằng cả mồ hôi, nước mắt, đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để bàn giao giám định ADN và hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh thực hiện nghi thức Thỉnh chuông

Đặc biệt, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không quản khó khăn, gian khổ ngày, đêm đã lật từng gốc lau, phá từng khối đá, đào từng tấc đất, tát từng bát nước ở các điểm cao, thung sâu, hang đá để đào bới, tìm kiếm từng mảnh xương, từng thi hài các liệt sĩ. Vì mỗi hài cốt được tìm thấy là một hy vọng được thắp lên, là một người lính trở về, là thêm một gia đình được an lòng, thêm một nghĩa tình đồng đội được nối liền sau bao năm cách trở.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Tuy nhiên, vẫn còn những người con ưu tú nằm lại giữa núi rừng, trong hang sâu, dưới những tầng đất đá nơi chiến trường xưa; vẫn còn những gia đình đau đáu mong chờ tin người thân. Vì vậy hành trình Chiến dịch 500 ngày, đêm sẽ tiếp tục được thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa, để không một người lính nào hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh - Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã trao quà tặng Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên và Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh - Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trao quà tặng Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh lễ truy điệu

Đại biểu dâng hương kính viếng các Anh hùng liệt sĩ

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc điếu văn truy điệu

Các đại biểu di quan hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu di quan hài cốt liệt sĩ