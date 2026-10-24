Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026

Tối 24/10, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dự Lễ Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự Lễ Tuyên dương

Tham dự Lễ Tuyên dương có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản.

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng, vinh danh 10 Công nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, công đoàn, công nhân và người lao động là chủ thể có vai trò, sứ mệnh rất quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vinh danh 10 Công nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chỉ rõ: "Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, thực sự là giai cấp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn đã xây dựng chương trình hành động cụ thể; phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước; động viên đoàn viên, công nhân hăng say lao động, công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh; góp ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ tuyên dương

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tổ chức công đoàn, đoàn viên, công nhân, người lao động phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề ra giải pháp thiết thực, vận động và hướng dẫn đoàn viên, công nhân, người lao động thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, mỗi đoàn viên, công nhân, người lao động cần hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số, làm chủ công nghệ; chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, hướng mạnh về cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ tuyên dương

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tổ chức thực hiện thật tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV: Công đoàn được thành lập là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi: người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. “Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là đối tác đồng hành, có trách nhiệm trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần vượt khó vươn lên của đoàn viên, công nhân và người lao động

Ba là, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kỳ vọng chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần vượt khó vươn lên của đoàn viên, công nhân và người lao động trong cả nước. Mỗi tấm gương là một hạt nhân tích cực trong phong trào lao động sáng tạo; mỗi sáng kiến hữu ích sẽ được nhân lên gấp bội. Đặc biệt, 10 tấm gương xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương hôm nay sẽ khơi nguồn cho hàng nghìn, hàng vạn thành tích và sáng kiến mới ngày mai.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng chắc chắn công đoàn Việt Nam sẽ hiện thực hóa được mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2026 – 2031: có ít nhất 2 triệu sáng kiến của đoàn viên, người lao động được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh và ít nhất 2500 bằng lao động sáng tạo được xét tặng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Lễ tuyên dương

Bốn là, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải nắm vững tình hình, kết quả hoạt động của hệ thống công đoàn từ Trung ương đến địa phương, cơ sở khi sắp xếp các tổ chức trong hệ thống chính trị và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh (nếu có). Đảm bảo hoạt động của công đoàn liên tục, thông suốt, sát với cơ sở, gắn bó với đoàn viên, công nhân, người lao động.

Các đại biểu tham dự lễ Tuyên dương

Các tiết mục văn nghệ tại Lễ Tuyên dương

Phát huy đức tính tốt đẹp của công nhân và người lao động Việt Nam: yêu nước; cần cù sáng tạo; đoàn kết, đồng tâm; tiên phong, đổi mới; dám nghĩ, dám làm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong rằng, với sự tập hợp, vận động, hướng dẫn của tổ chức công đoàn, nhất định công nhân Việt Nam không chỉ làm ra sản phẩm cho hôm nay, mà còn góp phần sáng tạo tương lai cho đất nước.

Các tiết mục văn nghệ tại Lễ Tuyên dương

+ Trước đó, trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, 10 công nhân tiêu biểu được tôn vinh trong buổi lễ hôm nay là những công nhân tiêu biểu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Từ thực tiễn lao động sản xuất, các anh, chị bền bỉ tìm tòi làm chủ thiết bị, cải tiến quy trình, biến kinh nghiệm thành sáng kiến, nâng cao năng suất chất lượng và an toàn trong sản xuất. Ở họ chúng ta thấy được trí tuệ, tài năng và khát vọng của một thế hệ công nhân Việt Nam trước yêu cầu mới của đất nước.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ Tuyên dương

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, “Tôn vinh các anh, các chị chính là sự trân trọng, tôn vinh giá trị cao đẹp đang được hàng triệu người lao động gìn giữ vun đắp trên khắp mọi miền Tổ quốc”.