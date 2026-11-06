Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản.

Về phía tỉnh Điện Biên có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thắng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, giấy chứng nhận và hoa tặng đồng chí Nguyễn Thị Liễm.

Tri ân công lao và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Liễm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận 80 năm rèn luyện bền bỉ, gian khổ phấn đấu, cống hiến công sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm hỏi đồng chí Nguyễn Thị Liễm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, đồng chí Nguyễn Thị Liễm vào Đảng trong những năm tháng máu lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khi đất nước chưa thống nhất, khi độc lập tự do còn là ước mơ cháy bỏng của dân tộc Việt Nam. Lúc đó, lời thề dưới cờ Đảng là sự dấn thân, sẵn sàng hy sinh tất cả vì lý tưởng cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì ấm no hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chứng kiến đồng chí Nguyễn Thị Liễm ký Sổ tặng Huy hiệu Đảng

“Đồng chí Nguyễn Thị Liễm là tấm gương bình dị, luôn làm việc cần mẫn, bền bỉ, đóng góp công sức cho sự phát triển kinh tế của địa phương, đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, giấy chứng nhận và hoa tặng đồng chí Nguyễn Thị Liễm

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng trong đợt 7/11/2026 và nêu rõ, Huy hiệu không chỉ ghi nhận năm tuổi đảng mà là sự ghi nhận những đóng góp của các đồng chí cho Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị, nơi các đồng chí công tác, cư trú; là danh dự, uy tín, niềm tin mà Nhân dân trao gửi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong rằng, các đồng chí sẽ luôn rèn luyện phấn đấu, giữ vững danh dự đảng viên, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng cơ quan, đơn vị, khu phố vững mạnh, là tấm gương sáng về tính tiên phong, gương mẫu để mọi người noi theo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, giấy chứng nhận tặng đồng chí Nguyễn Thị Liễm. Ảnh: Tiến Cường

Nêu rõ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang chủ động, tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề ra cho 100 năm thành lập nước, 100 thành lập Đảng và làm sao đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh Điện Biên, một trong những tỉnh dẫn đầu của tỉnh Tây Bắc về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Với chủ trương xuyên suốt của Đảng là mọi thành quả đổi mới Nhân dân phải được thụ hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Quốc hội đang nỗ lực thể chế hoá các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đổi mới công tác xây dựng pháp luật với quan điểm chính sách phải phục vụ Nhân dân, tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đưa đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Ngay trong sáng nay, 6/11, Quốc hội tổ chức Chương trình Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, định hướng công tác lập hiến, lập pháp của Quốc hội trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, là những đảng viên gương mẫu, tích cực, các đồng chí sẽ tiếp tục kế tục sự nghiệp của Đảng, là nòng cốt lãnh đạo, là hạt nhân chính trị của cơ sở, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết của các dân tộc, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước phát triển phồn thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô phát biểu

Vinh dự được đón Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đến dự và trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, cũng như chung vui với các đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thành Đô trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên Phạm Đức Toàn phát biểu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thành Đô cũng chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 và khẳng định, đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của mỗi đảng viên, là niềm tự hào của gia đình và của tỉnh. Đặc biệt với 80 năm tuổi Đảng, đảng viên Nguyễn Thị Liễm là tấm gương sáng về sự gắn bó, tận tâm, trách nhiệm với Đảng và quê hương.

Các đại biểu dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thành Đô mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục noi theo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Các đại biểu dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các cấp ủy đảng và chính quyền, đảng viên Nguyễn Thị Liễm bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đồng thời, khẳng định, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững niềm tin vào Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn nhắc nhở con cháu về những hy sinh của thế hệ đi trước, sống có trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Đảng viên Nguyễn Thị Liễm phát biểu tại buổi Lễ

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thành Đô, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, giấy chứng nhận, hoa tặng các đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Mùa A Vảng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, giấy chứng nhận, hoa tặng các đảng viên.

Toàn cảnh Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao Huy hiệu Đảng, giấy chứng nhận và hoa tặng các đảng viên 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng.