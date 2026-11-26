Tham dự buổi lễ có: nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tới dự buổi lễ

Về phía thành phố Đà Nẵng có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Duy Minh cùng lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài đã công bố Quyết định số 127-QĐ/ĐUQH ngày 18/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đảng viên Huỳnh Ngọc Sơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân đồng chí và gia đình, đồng thời là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội và Chi bộ Nhà khách Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng - nơi đồng chí đang sinh hoạt.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn được nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người cộng sản và những đóng góp của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Đằng sau dấu mốc 55 năm tuổi Đảng là hành trình bền bỉ cống hiến, gắn bó với Đảng, với nhân dân; là bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần trách nhiệm trước những nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Đối với đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, phần thưởng này càng có ý nghĩa sâu sắc khi đồng chí từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong Quân đội và Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, trong suốt quá trình công tác cũng như khi nghỉ hưu theo chế độ, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, mẫu mực. Những đóng góp của đồng chí đã góp phần vào thành quả chung của Quốc hội, Quân đội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn

Nhấn mạnh ý nghĩa của dấu mốc 55 năm tuổi Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, đây không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức đảng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục giữ gìn danh dự, phẩm chất, uy tín của người đảng viên.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn

Bày tỏ tin tưởng vào kinh nghiệm, trí tuệ và bản lĩnh của đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn đồng chí tiếp tục có những đóng góp tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quốc hội và đội ngũ cán bộ bằng những hình thức phù hợp; quan tâm, động viên, dìu dắt các thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ tại Đảng bộ Văn phòng Quốc hội và Chi bộ Nhà khách Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn cho biết, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của bản thân kể từ ngày đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Qua đó khẳng định sẽ luôn trân trọng, gìn giữ danh hiệu cao quý này; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị và tư cách người đảng viên trong mọi hoàn cảnh.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp xây dựng tổ chức đảng và địa phương nơi cư trú ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, các thế hệ lãnh đạo, các đồng chí, đồng đội và những người đã luôn quan tâm, giúp đỡ, đồng hành trong suốt quá trình công tác, rèn luyện. Đồng thời, xem Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục giữ gìn phẩm chất người cộng sản, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.