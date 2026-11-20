Sáng 20/11, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dự Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (1906 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Về phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có Giám đốc Bệnh viện, PGS.TS Dương Đức Hùng.

Địa chỉ tin cậy của Nhân dân, cái nôi của nền ngoại khoa Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng tới các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và nhấn mạnh, đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của một trung tâm ngoại khoa hàng đầu của đất nước; là dịp để tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, ghi nhận những thành tựu đáng tự hào; đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm và khát vọng phát triển của Bệnh viện trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Ra đời từ năm 1906, trải qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã không ngừng trưởng thành, trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân và một trong những cái nôi của nền ngoại khoa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, truyền thống 120 năm ấy được tạo dựng bằng trí tuệ, bản lĩnh, y đức và sự tận tụy của biết bao thế hệ thầy thuốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ: Nói đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là nói đến những dấu ấn lớn của y học nước nhà, tiêu biểu là di sản khoa học của Giáo sư, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng với phương pháp phẫu thuật gan được thế giới ghi nhận. Tiếp nối truyền thống đó, các thế hệ thầy thuốc Việt Đức đã làm chủ nhiều kỹ thuật ngoại khoa, hồi sức và ghép tạng phức tạp; thực hiện thành công ghép đồng thời tim - phổi, ghép đa tạng theo kỹ thuật domino và nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác. Công trình “Triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não” tại bệnh viện được trao Giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025 là minh chứng sinh động cho năng lực, tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bệnh viện còn là cơ sở đào tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật quan trọng, góp phần đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ ngoại khoa, hỗ trợ nâng cao năng lực của các bệnh viện trong cả nước. Trong những thời điểm khó khăn nhất của đại dịch Covid – 19, cùng với đội ngũ thầy thuốc trong cả nước, cán bộ, thầy thuốc của bệnh viện đã không quản ngại hiểm nguy, lao vào tâm dịch để chăm sóc, cứu chữa sức khoẻ cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng nhận thấy, việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động từ tháng 7/2026 tiếp tục mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân hơn. Đặc biệt, với những đóng góp nổi bật, bệnh viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Một lần nữa Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và cảm ơn những cống hiến to lớn của các thế hệ lãnh đạo, giáo sư, thầy thuốc, cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện trong suốt 120 năm qua. Những thành tựu chuyên môn rất đáng trân trọng và tự hào, nhưng giá trị lớn nhất là thương hiệu Việt Đức chính là những bệnh nhân được cứu sống, sức khoẻ được phục hồi, là niềm tin yêu của người bệnh và Nhân dân dành cho bệnh viện.

Dẫn dắt phát triển chuyên môn, đào tạo nhân lực, lan toả kỹ thuật cao cho toàn hệ thống y tế

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, nghề y là một nghề rất đặc biệt, đòi hỏi phải có trí tuệ vượt trội để nắm vững khoa học và tri thức của nhân loại. Có sức khoẻ tốt để chịu đựng áp lực công việc với những ca phẫu thuật hàng chục giờ đồng hồ, có đủ tâm đức để bao dung, yêu thương người bệnh như người thân yêu ruột thịt của mình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Và cũng rất tự nhiên và đặc biệt là Lễ kỷ niệm hôm nay đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trân trọng tri ân các thế hệ thầy cô, nhà khoa học, chuyên gia đã dày công đào tạo, truyền thụ tri thức, kinh nghiệm và y đức, vun đắp, xây dựng nên các thế hệ thầy thuốc không chỉ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mà cho ngành y học của nước nhà.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống và sức khoẻ nhân dân; Đảng, Nhà nước cũng luôn xác định con người là trung tâm, là mục tiêu và động lực của phát triển; đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong rằng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phải tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của ngoại khoa Việt Nam, không chỉ chữa trị những ca bệnh khó nhất mà còn dẫn dắt phát triển chuyên môn, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và lan toả kỹ thuật cao cho toàn hệ thống y tế. Truyền thống 120 năm vẻ vang không chỉ là niềm tự hào mà phải trở thành động lực mới, phát triển bệnh viện trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, xây dựng một tập thể thầy thuốc bệnh viện đoàn kết, tận tuỵ, trí tuệ, đồng lòng, chung sức, xây dựng, giữ vững và nâng tầm vị thế trung tâm ngoại khoa chuyên sâu hàng đầu của đất nước, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật ngoại khoa. Thứ hai, đi đầu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thứ ba, đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phát huy đầy đủ năng lực của cơ sở Ninh Bình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về cơ chế, nguồn lực, tổ chức và quản trị, tạo điều kiện để bệnh viện phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm giải trình; các bộ, ngành, TP. Hà Nội và tỉnh Ninh Bình phối hợp chặt chẽ trong hoàn thiện hạ tầng kết nối, bảo đảm điều kiện hoạt động, phát triển hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cao.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Với nền tảng 120 năm, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo và tinh thần tận tâm vì người bệnh, với thông điệp rất rõ ràng: Trân trọng quá khứ, khẳng định hiện tại, kiến tạo tương lai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng chắc chắn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tiếp tục lập nên những dấu mốc mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Giám đốc Bệnh viện, PGS.TS Dương Đức Hùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Trước đó, trong diễn văn kỷ niệm, Giám đốc Bệnh viện, PGS.TS Dương Đức Hùng nêu rõ, bước vào chặng đường phát triển tiếp theo, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục phát huy thế mạnh ngoại khoa và các chuyên ngành mũi nhọn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ghi nhận thành tích đột xuất trong việc thực hiện thành công các ca ghép đa tạng cho người bệnh nặng, mắc bệnh lý phức tạp, hiếm gặp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.