Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào

Hội thảo là diễn đàn để hai cơ quan chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy phối hợp chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội hai nước trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến với các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Thắng

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh đồng chủ trì hội thảo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Cùng dự có: Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; đại diện các cơ quan của Quốc hội và lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội hai nước.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào là hoạt động hợp tác truyền thống, được tổ chức luân phiên hai năm một lần, tạo diễn đàn để cán bộ, công chức hai cơ quan chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội hai nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo lần thứ 13 có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra trong nhiệm kỳ mới của Quốc hội hai nước, là dịp đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2024 – 2026, thống nhất phương hướng hợp tác giai đoạn 2026 – 2028, đồng thời cụ thể hóa những định hướng hợp tác mới giữa hai Quốc hội.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, hợp tác nghị viện tiếp tục được khẳng định là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước. Điều này đặt ra yêu cầu hai Văn phòng cần chủ động phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong công tác tham mưu, phục vụ.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh phát biểu

Tại hội thảo, hai bên tập trung trao đổi bốn nhóm nội dung trọng tâm: đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2024 - 2026 và phương hướng giai đoạn 2026 - 2028; kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự; đổi mới công tác tổ chức, tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương; ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điện tử.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp có tính khả thi, có thể vận dụng trong hoạt động của mỗi cơ quan. Qua đó, tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hai Văn phòng Quốc hội.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Bày tỏ vui mừng, vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào tham dự Hội thảo lần thứ 13 tại Hà Nội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh cảm ơn lãnh đạo Quốc hội và Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào nhấn mạnh, hội thảo diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội tiếp tục được củng cố, phát triển sâu sắc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai các nội dung trong Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước năm 2022, tiếp nối kết quả Hội thảo trao đổi kinh nghiệm lần thứ 12 năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Đánh giá cao truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai Văn phòng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào cho rằng, việc duy trì trao đổi kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn của mỗi cơ quan, đồng thời góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu vận dụng phù hợp vào hoạt động của mỗi cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.