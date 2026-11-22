Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội Lê Tự Lực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tới dự hội nghị

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Nhịp cầu nối liền thiện ái, điểm tựa tin cậy của người nghèo, người yếu thế

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự trân trọng, tri ân đến toàn bộ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ, đặc biệt là các gương điển hình tiên tiến được tôn vinh ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, cách đây 80 năm, ngay khi đất nước mới giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Hội Hồng thập tự Việt Nam (tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) và trực tiếp đảm nhận vị trí Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình, là nhịp cầu nối liền thiện ái, là điểm tựa tin cậy của người nghèo và những người yếu thế, người gặp hoàn cảnh khó khăn. Các cán bộ, hội viên luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, gian khổ nhất để sẻ chia, giảm bớt những nỗi đau thương, mất mát của những người kém may mắn, thắp sáng niềm tin yêu, lòng nhân ái trong cộng đồng.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, công tác Hội và phong trào nhân đạo của Thủ đô Hà Nội luôn giữ vững vị trí lá cờ đầu cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, những kết quả đạt được trong thời gian qua thật đáng trân trọng và tự hào.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Hơn 700.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên hoạt động thiết thực, hiệu quả. Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Tháng Nhân đạo, Tết Nhân ái đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng trợ giúp cho hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp nhận trên 1,4 triệu đơn vị máu, cứu sống hàng nghìn người bệnh. Phong trào Chữ thập đỏ đã gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" - Nét đẹp văn hóa đặc trưng của Thủ đô Hà Nội.

Các em học sinh tại hội nghị

Lưu ý, trên địa bàn TP. Hà Nội có 300.000 người thuộc diện yếu thế, cần phải có sự chăm sóc thường xuyên của Nhà nước và xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, cùng với sự chủ động, tích cực của Hội Chữ thập đỏ Thủ đô, hoạt động của Hội đã bám sát sự hướng dẫn, định hướng chung của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong đó, Trung tâm dịch vụ nhân đạo là hạt nhân kết nối, phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội của Thủ đô trong các cuộc vận động thực hiện hiến máu tình nguyện, mở rộng mạng lưới liên kết với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và nhà hảo tâm, góp phần vào kết quả của các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội.

Thông qua các hoạt động nhân đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận đã có nhiều tấm gương tiêu biểu hết lòng, hết sức tham gia hoạt động nhân đạo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người gặp nạn, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, tô thắm thêm truyền thống nhân ái, nghĩa tình của con người Tràng An, của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Các đại biểu dự hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong rằng các tấm gương tiêu biểu hôm nay hãy cùng nhau lan tỏa phong trào "Người tốt, việc thiện" sâu rộng hơn nữa trong đời sống xã hội, vì mỗi sự quan tâm, mỗi sự sẻ chia sẽ sưởi ấm thêm lòng người và mang lại niềm hy vọng cho những người yếu thế, khó khăn.

Xây dựng Hội chuyên nghiệp, quản trị hiện đại, kết nối liên thông, gần dân

Nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, các cấp Hội Chữ thập đỏ cả nước, trong đó có Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tiếp tục đổi mới tổ chức và nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động nhân đạo và phong trào "Người tốt, việc thiện".

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Giấy tôn vinh ghi nhận tấm lòng vàng tặng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành, các cấp Hội Chữ thập đỏ, cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái", tiếp tục hoàn thiện và thực thi tốt pháp luật về người yếu thế, chủ động phòng ngừa rủi ro từ cơ sở, phát huy vai trò cầu nối, nòng cốt, điều phối của Hội, công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm về từng khoản đóng góp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quà hỗ trợ Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP. Hà Nội

Thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Niềm tin là nguồn lực quý giá nhất của hoạt động nhân đạo", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cơ quan có trách nhiệm cần khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu nhân đạo thống nhất, kết nối với hệ thống an sinh xã hội và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm Gian hàng cộng đồng và trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu các cấp Hội Chữ thập đỏ Thủ đô tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại, vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm, góp phần xây dựng Hội chuyên nghiệp, thích ứng với công nghệ số, quản trị hiện đại, kết nối liên thông, gần dân và mở rộng hợp tác quốc tế. Xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả của mình, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những người khó khăn, yếu thế.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao Giấy tôn vinh ghi nhận tấm lòng vàng tặng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu; thăm Gian hàng cộng đồng và trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng trao quà hỗ trợ Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP. Hà Nội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng trao quà hỗ trợ Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin TP. Hà Nội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Trần Thị Thanh Lam tặng các suất hỗ trợ học tập tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Trần Thị Thanh Lam trao tặng các suất hỗ trợ học tập tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm và trao quà tặng lãnh đạo, viên chức, người lao động và người khuyết tật tại Trung tâm

+ Trước đó, tại xã Quảng Oai, trong khuôn khổ Chương trình “Sức mạnh nhân đạo lan tỏa kết nối yêu thương” do Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã thăm Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội

Ân cần hỏi thăm và chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trân trọng cảm ơn những viên chức, người lao động tại Trung tâm đã luôn tận tâm, chu đáo, chăm lo những người khuyết tật. Mong rằng, Trung tâm luôn đoàn kết, gắn bó, tương thân, tương ái, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để Trung tâm thực sự trở thành mái ấm cho người khuyết tật.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng lãnh đạo, viên chức, người lao động và người khuyết tật tại Trung tâm

Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội có 119 viên chức và người lao động, đang chăm sóc và nuôi dưỡng 322 người khuyết tật đặc biệt nặng. Trong đó, cháu nhỏ nhất tại Trung tâm là 10 tháng tuổi, cụ cao tuổi nhất trên 90 tuổi. Đa số trẻ em và người khuyết tật không có khả năng tự phục vụ, cần được chăm sóc lâu dài và nuôi dưỡng trọn đời tại Trung tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng lãnh đạo, viên chức, người lao động và người khuyết tật tại Trung tâm

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trao quà tặng lãnh đạo, viên chức, người lao động và người khuyết tật tại Trung tâm.