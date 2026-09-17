Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị chuyển giao Bộ học liệu 'Bình dân học vụ số' cho Thành ủy Đồng Nai

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai Vũ Hồng Văn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số" cho Thành ủy Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Bộ học liệu gồm 26 chuyên đề, 136 video bài giảng ngắn, tập trung vào 3 nhóm kiến thức về chuyển đổi số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, cùng 5 nhóm kỹ năng số thiết yếu. Mỗi bài giảng kèm câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá, sát hạch kết quả học tập. Bộ học liệu được chuyển giao theo nguyên tắc “không đồng, không thời hạn”.

Lễ chuyển giao Bộ học liệu phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số" cho Thành ủy Đồng Nai

Lễ chuyển giao Bộ học liệu phục vụ phong trào Bình dân học vụ số cho Thành ủy Đồng Nai

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ Phong trào “Bình dân học vụ số” được xây dựng như một gói giải pháp hoàn chỉnh, với nội dung được chuẩn hóa, mô hình tổ chức đã qua kiểm chứng, nền tảng phục vụ vận hành, cơ chế sát hạch, cấp chứng nhận và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Cùng với chuyển giao Bộ học liệu, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cam kết chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức, quản trị, vận hành nền tảng học tập số và đánh giá kết quả; đồng thời phối hợp đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình triển khai.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và TP. Đồng Nai ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và TP. Đồng Nai đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc chuyển giao Bộ học liệu “Bình dân học vụ số” cho TP. Đồng Nai có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa, cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Nghị quyết 57 xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là “đột phá quan trọng hàng đầu”, động lực chính để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, sau 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, TP. Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả cụ thể. Đáng chú ý, Đồng Nai là một trong 8 địa phương được Trung ương lựa chọn thí điểm mô hình chuyển đổi số trong hệ thống Đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Trong đó, tỷ lệ đảng viên thực hiện đóng đảng phí trực tuyến đạt 95,58%, xếp thứ nhất trong số các tỉnh ủy, thành ủy được lựa chọn thí điểm. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá đây là cách làm cụ thể, thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong của cán bộ, đảng viên trong chuyển đổi số.

Nhấn mạnh nghiên cứu, học tập, ứng dụng và làm chủ công nghệ số là động lực đột phá quan trọng hàng đầu để sáng tạo giá trị mới, kiến tạo tương lai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) là hành trang không thể thiếu để bước vào kỷ nguyên mới; người làm chủ công nghệ số, AI sẽ có lợi thế vượt trội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải - Chủ biên Bộ học liệu, báo cáo chuyên đề: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Bài toán đặt ra và định hướng các nội dung triển khai trên địa bàn TP. Đồng Nai

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo các sở, ngành, xã, phường, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo tinh thần “6 rõ”; tập trung khắc phục những tồn tại, điểm nghẽn đã được Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ ra; đồng thời thường xuyên cập nhật, triển khai kịp thời các nhiệm vụ mới do Trung ương xác định.

Đối với việc triển khai Bộ học liệu “Bình dân học vụ số”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, TP. Đồng Nai và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật, bổ sung, hoàn thiện Bộ học liệu, góp phần triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn thành phố ngày càng sâu rộng, thực chất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng TP. Đồng Nai sẽ tổ chức khai thác, phổ biến Bộ học liệu thiết thực, hiệu quả, phục vụ quá trình chuyển đổi số của thành phố; gắn việc học với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản lý hồ sơ, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước chuyển tri thức số thành kỹ năng số, kỹ năng số thành năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng như của toàn thành phố.

“Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, cùng những cách làm mới, sáng tạo đã được kiểm chứng qua thực tiễn, TP. Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực quan trọng, đưa thành phố phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út khẳng định, “Bình dân học vụ số” là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với xây dựng xã hội học tập và phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm mỗi cán bộ, người dân đều có khả năng tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với tinh thần “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, thành phố sẽ tiếp nhận, khai thác hiệu quả Bộ học liệu, lấy kết quả thực chất làm thước đo; từng bước chuyển hóa tri thức được tiếp nhận thành năng lực số, phương thức làm việc mới và những giá trị cụ thể, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát động đợt cao điểm 100 ngày triển khai, lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số” của Quốc hội trong toàn hệ thống chính trị thành phố năm 2026.