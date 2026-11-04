Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự gặp mặt kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Chương trình gặp mặt.

Cùng dự có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ và các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương.

Các đại biểu dự Chương trình gặp mặt.

Tại Chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 195 năm hình thành và phát triển của tỉnh. Ngày 4/11/1831, dưới triều vua Minh Mạng, tỉnh Tuyên Quang chính thức được thành lập trong hệ thống hành chính thống nhất của triều đình. Trải qua những biến động của lịch sử, vùng đất này luôn giữ vị trí quan trọng nơi địa đầu phía Bắc của Tổ quốc, hun đúc truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của đồng bào các dân tộc.

Đặc biệt, trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang vinh dự là Thủ đô Khu giải phóng; trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trở thành Thủ đô Kháng chiến, nơi đặt trụ sở của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiều cơ quan Trung ương. Những dấu mốc lịch sử ấy đã làm nên vị thế, niềm tự hào và bản sắc riêng của quê hương cách mạng Tuyên Quang.

Ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang mới chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang, mở ra không gian phát triển mới, hội tụ tiềm năng, lợi thế cùng những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của hai vùng đất.

Các đại biểu tham quan triển lãm tư liệu lịch sử.

Phát biểu tại Chương trình gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào hoạt động nền nếp, bảo đảm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn. Dù còn nhiều khó khăn về hạ tầng, nguồn lực, thiên tai và biến động thị trường, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 8,04% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,25%. Tỉnh thu hút 23 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký trên 14.900 tỷ đồng; đón trên 3,2 triệu lượt khách du lịch, tổng chi tiêu du lịch ước đạt trên 8.900 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới được giữ vững.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, những kết quả đạt được là minh chứng cho truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang.

Phát huy truyền thống vẻ vang, tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh xác định tập trung vào ba khâu đột phá gồm: xây dựng thể chế theo thẩm quyền, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển toàn diện nguồn nhân lực. Đồng thời, chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa tập trung, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc khẳng định, để xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và sự hợp tác của các địa phương, điều quan trọng nhất là quyết tâm, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu tại Chương trình.

Kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trước khi diễn ra Chương trình gặp mặt, các đại biểu đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu cũng tham quan triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật, sách và ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tuyên Quang - 195 năm hình thành và khát vọng phát triển”. Triển lãm giới thiệu những dấu mốc lịch sử, truyền thống cách mạng, những thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới.