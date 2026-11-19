Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát vị trí việc làm của Đảng ủy Quốc hội phát biểu

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát vị trí việc làm của Đảng ủy Quốc hội ghi nhận, biểu dương Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và trực tiếp là các đồng chí trong Ban Chỉ đạo đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc khá lớn trong thời gian ngắn, cơ bản đến thời điểm này đã bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra.

Các đại biểu dự cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp

Về kết quả hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cơ bản thống nhất với Báo cáo đánh giá của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố.

Qua đó, đề nghị các Đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, phê duyệt bộ biểu mẫu trước 15h ngày 19/11/2026. Ban Chỉ đạo phải tiếp thu, xử lý dứt điểm số liệu, chốt một bộ số liệu duy nhất; không hạ nhu cầu cho khớp biên chế, không ghi có định mức khi chưa có định mức, không đếm công việc theo luật và hồ sơ nào chưa đạt thì chưa phê duyệt.

Các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác nhận dữ liệu và khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm

Thứ hai, thống nhất từ năm 2027 đến 2031 số biên chế không vượt quá mức trần 870 biên chế được giao, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cá nhân về số liệu đã ký và kết quả thực hiện.

Về định hướng biên chế giai đoạn 2027-2031, cần tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị khoảng từ 5 đến 10% trên tổng kế hoạch lộ trình cam kết của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong việc thực hiện phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền; áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc, giảm khâu trung gian trong tác nghiệp; sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức để làm cơ sở xây dựng lộ trình về biên chế.

Toàn cảnh cuộc họp

Các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác nhận dữ liệu và khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm

Cùng với đó, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ xã, phường, đặc khu và nâng cao năng suất lao động, giảm giờ làm, cải cách chính sách tiền lương.

Thứ ba, đổi mới căn bản tư duy, nhận thức, phương pháp xác định biên chế của hệ thống chính trị, chuyển từ tư duy cố định, dài hạn sang chu kỳ 3 năm để điều chỉnh phù hợp. Xác định biên chế phải khoa học, khách quan theo định mức, tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng, phù hợp thực tiễn, giải quyết cơ bản các hạn chế, bất cập từ nhiều nhiệm kỳ nay.

Các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác nhận dữ liệu và khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm

Các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác nhận dữ liệu và khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm

+ Trước đó, các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát vị trí việc làm của Đảng ủy Quốc hội đã tiến hành rà soát, kiểm tra, xác nhận dữ liệu và khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và kết quả đề xuất chuẩn hóa vị trí việc làm ở khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác nhận dữ liệu và khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm

Qua rà soát, các cơ quan đã xác định 743 nhiệm vụ, 7.891 công việc và sản phẩm đầu ra; 171 vị trí việc làm, tương ứng 244 lượt vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị. Điểm đáng chú ý là việc rà soát lần này không chỉ dừng ở thống kê số lượng công việc, mà đã bước đầu xác định rõ hơn nhiệm vụ, sản phẩm, trách nhiệm thực hiện và nhu cầu nhân lực của từng cơ quan. Quá trình này cũng gắn với việc rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong thời gian qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tiến hành rà soát, kiểm tra, xác nhận dữ liệu phát biểu

Về nhu cầu nhân lực, kết quả tổng hợp là 1.133,91 người, bao gồm nhân lực xác định theo cơ cấu và nhân lực quy đổi theo phương pháp tính toán.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo tiến hành rà soát, kiểm tra, xác nhận dữ liệu phát biểu

Đối với khối HĐND các tỉnh, thành phố, đến ngày 18/11/2026 đã có 34/34 tỉnh thành phố gửi báo cáo. Các địa phương cơ bản triển khai nghiêm túc, khẩn trương; nhiều nơi đã hoàn thành việc kê khai, đồng bộ dữ liệu vị trí việc làm của HĐND cấp tỉnh và cấp xã.