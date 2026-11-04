Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Chương trình gặp mặt kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang

Tham dự có: nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Khiết; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hoàng Bình Quân; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Sáng Vang; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hoàng Minh Nhất.

Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu dự chương trình

Hội tụ nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và vươn lên mạnh mẽ

Trong Diễn văn tại Chương trình kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nêu rõ, địa danh Tuyên Quang xuất hiện trong thư tịch cổ từ thời Trần với tên gọi Lộ Tuyên Quang. Năm 1466, dưới triều vua Lê Thánh Tông, Thừa tuyên Tuyên Quang được xác lập trong hệ thống 12 đạo thừa tuyên. Đặc biệt, năm 1831, vua Minh Mệnh tiến hành cải cách hành chính, chia định địa hạt từ Quảng Trị trở ra thành 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Tuyên Quang. Ngày 4/11/1831 được xác định là ngày thành lập tỉnh. Đây là dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên Tuyên Quang chính thức trở thành một tỉnh trong hệ thống hành chính thống nhất của triều đình, với địa giới và bộ máy quản lý được xác định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc trình bày diễn văn tại chương trình

Với vị trí phên dậu nơi địa đầu Tổ quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cho biết, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn kiên cường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang vinh dự là Thủ đô Khu giải phóng, nơi Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ở, làm việc, lãnh đạo cách mạng.

Tại Tân Trào đã diễn ra Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân, quyết định chủ trương tổng khởi nghĩa, thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc - tiền thân của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ mảnh đất này, mệnh lệnh khởi nghĩa và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lan tỏa, cổ vũ hơn 20 triệu đồng bào đứng lên giành chính quyền, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức phát biểu

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang một lần nữa trở thành Thủ đô kháng chiến, nơi đặt trụ sở của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và nhiều cơ quan Trung ương. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhân dân các dân tộc vừa khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chi viện cho chiến trường miền Nam.

Sau hợp nhất ngày 1/7/2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào hoạt động nền nếp, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, không để gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Mặc dù còn nhiều khó khăn về hạ tầng, nguồn lực, thiên tai và biến động thị trường, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cho biết, trong 9 tháng năm 2026, GRDP tăng 8,04% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,25%. Tỉnh triển khai điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường hợp tác, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước… Những thành tựu trong 195 năm xây dựng và phát triển, nhất là kết quả bước đầu sau hợp nhất, là minh chứng cho truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Quang cảnh chương trình

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc khẳng định, “chúng ta tự hào về những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng những phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh là dịp để ôn lại truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước và khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, khát vọng phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, từ vùng đất địa linh, sơn kỳ thủy tú, nơi có truyền thống nghìn năm bảo vệ biên cương địa đầu của Tổ quốc đến “Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến”, Tuyên Quang hôm nay đang hội tụ nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và vươn lên mạnh mẽ. Lời khắc trên bia đá núi Thổ Sơn trong Thành cổ Tuyên Quang: “Tuyên Thành vạn cổ án Thăng Long” mãi là niềm tự hào, nhắc nhở các thế hệ về vị trí, trách nhiệm và truyền thống của quê hương.

Chương trình nghệ thuật tại chương trình

Chương trình nghệ thuật tại chương trình

Chương trình nghệ thuật tại chương trình

Chương trình nghệ thuật tại chương trình

Lịch sử là nền tảng, là nguồn lực thúc đẩy phát triển

Phát biểu tại Chương trình, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hoàng Minh Nhất bày tỏ niềm vui khi năm 2025, tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang được sáp nhập trở lại. Tỉnh Tuyên Quang tự hào là căn cứ cách mạng của Đảng, nơi đây Tân Trào đã trở thành một di tích quốc gia lịch sử, nơi cội nguồn của mọi sự phát triển, có ý nghĩa to lớn cho việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Nơi đây cũng là địa đầu của Tổ quốc, có Cột cờ quốc gia Lũng Cú, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Một mảnh đất tươi đẹp và hùng vĩ, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hoàng Minh Nhất phát biểu

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hoàng Minh Nhất khẳng định, “con cháu chúng ta hôm nay đứng trước lịch sử của tỉnh, dù ở thế hệ nào, dù làm công việc gì, dù ở nơi đâu đều luôn thấy tự hào và biết ơn lịch sử đã trao lại cho ngày hôm nay một cuộc sống tươi sáng”.

Lịch sử là nền tảng, là nguồn lực thúc đẩy sự sáng tạo, khát vọng và phát triển vươn lên trên mọi lĩnh vực, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hoàng Minh Nhất mong rằng, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, lợi thế vốn có, chủ động đổi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, ngày càng đổi mới và phát triển hơn nữa.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật sách và ảnh nghệ thuật với chủ đề "Tuyên Quang - 195 năm hình thành và khát vọng phát triển"

+ Tại Chương trình, các đại biểu đã nghe đại diện đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang phát biểu, thể hiện quyết tâm, cam kết cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại diện tri thức tỉnh Tuyên Quang phát biểu

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang phát biểu

Đại diện thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang phát biểu

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu đã tham quan Triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật sách và ảnh nghệ thuật với chủ đề "Tuyên Quang - 195 năm hình thành và khát vọng phát triển".