Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì họp Ban Chỉ đạo rà soát vị trí việc làm của Đảng ủy Quốc hội

Toàn cảnh cuộc họp

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng chủ trì Phiên họp.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Phát biểu mở đầu phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội đã khắc phục khó khăn, nghiêm túc triển khai thực hiện xây dựng vị trí việc làm. Đến nay, công tác xây dựng vị trí việc làm đã cơ bản bám sát tiến độ theo kế hoạch, còn khâu rất quan trọng là hoàn chỉnh, đề xuất biên chế trước khi báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, cuộc họp tập trung thảo luận, thống nhất 3 nội dung: đánh giá kết quả triển khai việc mô tả công việc, xác định khung năng lực; thống nhất nguyên tắc cơ bản, phương châm, phương pháp đề xuất, xác định biên chế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; biên chế đề xuất cụ thể của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đặc biệt, xác định sơ bộ biên chế các cơ quan của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu

Báo cáo tình hình triển khai xây dựng vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên nêu rõ, thực hiện Kết luận số 107 – KL/TW, Hướng dẫn số 07 – HD/BTCTW và các văn bản chỉ đạo có liên quan, 14/14 đầu mối thuộc phạm vi tổng hợp đã hoàn thành việc kê khai bước đầu trên Cổng kê khai vị trí việc làm của Ban Tổ chức Trung ương đến 23 giờ 59 phút ngày 10/11/2026; đồng thời xây dựng phương án biên chế bước đầu cho giai đoạn 2027 – 2031. Bộ biểu gồm A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2 và biểu dự báo giai đoạn 2027 – 2031. Việc kê khai bước đầu không đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu đã được kiểm chứng và xác nhận.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, các cơ quan đã rà soát chức năng, nhiệm vụ; phân rã thành công việc, xác định sản phẩm, khối lượng và thời gian thực hiện. Đối với các hoạt động có tính chất tương đồng trong xây dựng pháp luật, thẩm tra, giám sát, chất vấn, giải trình và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, các cơ quan đã phối hợp xây dựng danh mục công việc và định mức thời gian khung, có tính đến đặc thù lĩnh vực. Tuy nhiên, mức độ chi tiết, cách phân định nhiệm vụ - công việc và phương pháp lượng hóa thời gian giữa một số cơ quan còn chưa thống nhất, cần tiếp tục chuẩn hóa, xử lý trùng lặp và kiểm chứng nguồn số liệu.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông phát biểu

Về những vấn đề cần tiếp tục xử lý, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đề nghị khẩn trương rà soát, thống nhất mã nhiệm vụ, mã công việc và liên kết giữa 9 biểu; kiểm tra sản phẩm, khối lượng, thời gian, nhân lực, kiêm nhiệm, biên chế được giao và số người hiện có; phân loại dữ liệu đã kê khai, đã xác nhận, kiểm chứng và dữ liệu cần bổ sung.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Tạ Thị Yên phát biểu

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, các cơ quan tiếp tục rà soát lại vị trí việc làm; tiếp tục chuẩn hóa, kiểm chứng dữ liệu; thống nhất cách phân tách nhiệm vụ và khối lượng công việc; rõ sản phẩm, thời gian lao động và phần việc của từng cơ quan. Đối với công việc phối hợp, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải tính đúng thời gian thực tế của mỗi người, xử lý trùng lặp; dữ liệu phải phản ánh đúng công việc thực tế, không điều chỉnh đầu vào để đạt chỉ tiêu biên chế.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, công việc rất gấp gáp, thậm chí “chạy theo giờ”, đề nghị thống nhất tiếp tục thực hiện các nội dung theo Công văn số 04 ngày 7/11/2026 của Tổ giúp việc. Theo đó, rà soát lại các biểu kê khai để bảo đảm có nhiệm vụ, có khối lượng công việc và có mã sản phẩm, cập nhật đủ 9 biểu theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương. Văn phòng Quốc hội tiếp tục rà soát lại vị trí việc làm và không được tăng biên chế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu điều chỉnh cách làm, phân giao rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ trong công tác rà soát vị trí việc làm.