Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải - Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát; các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá văn bản của Trung ương về công tác cán bộ; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; đổi mới công tác đánh giá cán bộ; thực hiện chính sách đối với cán bộ; số hoá hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; kết quả khắc phục sau các đợt kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, các ý kiến đã giải trình, bổ sung, làm rõ nội dung vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu thành phố; việc số hoá hồ sơ cán bộ; tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ trong giai đoạn mới; công tác đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ; phương án xử lý cán bộ dôi dư.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm, tự soi, tự sửa của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh trong quá trình kiểm tra, giám sát. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong bối cảnh thực hiện chủ trương hợp nhất hai tỉnh, kết thúc hoạt động của cấp huyện, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Thành ủy đã giữ đúng nguyên tắc, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ; hệ thống văn bản cụ thể hoá được xây dựng khá bài bản và đồng bộ; hầu hết các đảng ủy trực thuộc đã ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh theo phân cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị

Đáng lưu ý, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, công tác đánh giá cán bộ có bước đổi mới rõ nét, chuyển mạnh từ định tính sang định lượng, với hệ tiêu chí đánh giá theo đối tượng và bộ công cụ chấm điểm bằng sản phẩm đầu ra. Đây là hướng đi rất đúng và phù hợp, chuẩn bị cho việc đánh giá cán bộ bằng KPI. Chuyển đổi số trong công tác cán bộ, công tác kiểm tra đảng viên đạt kết quả nổi bật; cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu của tổ chức và đảng viên được chuẩn hoá, hạ tầng số được đầu tư đồng bộ đến cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh phát biểu tại Hội nghị

Từ kết quả kiểm tra, giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy cần tập trung vào các nhiệm vụ: thống nhất một bộ số liệu duy nhất về công tác cán bộ trong toàn thành phố; hoàn thiện hồ sơ các trường hợp biệt phái và ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ; trong công tác tổ chức cán bộ, muốn cán bộ đồng lòng phải thuyết phục bằng lý lẽ, chinh phục bằng niềm tin; tăng cường nhận thức về vai trò, nhiệm vụ ở cấp xã, cấp xã phải thực sự là cấp giải quyết công việc của Nhân dân; kiên quyết, kiên trì đánh giá cán bộ bằng KPI.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Ninh Vũ Minh Hiếu phát biểu tại Hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cam kết tiếp thu đầy đủ ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, giám sát và nghiêm túc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nỗ lực hơn nữa bằng những giải pháp cụ thể, tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đưa thành phố Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.