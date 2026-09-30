Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; các Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; công tác đánh giá cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quy hoạch cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ; việc khắc phục kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong bối cảnh tổ chức lại Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kịp thời ban hành hệ thống các quy chế, quy định đồng bộ, thống nhất lãnh đạo, quản lý cán bộ chặt chẽ, bảo đảm “dòng chảy liên tục”, không bị ngắt quãng, không có khoảng trống. Khối lượng công việc hoàn thành rất lớn, không làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy cũng là một điểm sáng nổi bật.

Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh vai trò của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đạt sự đồng thuận rất cao của xã hội và Nhân dân đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương Cao Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác cán bộ, số hoá hồ sơ, liên thông khai thác, sử dụng hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh đánh giá, phân loại cán bộ theo KPI; tiếp tục rà soát quy chế, quy định, phân công cán bộ phù hợp với quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành và đặc thù của Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị