Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Báo cáo số 200-BC/BTCTW ngày 26/11/2026 của Ban Tổ chức Trung ương cho thấy, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 đã đạt được những kết quả quan trọng: cơ bản hình thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị; xác định những nhiệm vụ vận hành thông suốt, có cơ sở chuẩn hóa, nhân rộng; nhận diện, lượng hóa những bất cập cần xử lý và bước đầu xác định nhu cầu nhân lực, phương án biên chế theo vị trí việc làm. Đây là bước chuyển quan trọng từ quản lý biên chế chủ yếu dựa trên tổ chức bộ máy và số người hiện có sang quản lý dựa trên nhiệm vụ, sản phẩm và khối lượng công việc.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 đối với khối cơ quan Quốc hội và HĐND. Trọng tâm là rà soát, cắt giảm nhiệm vụ không phát sinh công việc, từ đó giảm biên chế theo yêu cầu; xây dựng hướng dẫn thống nhất đối với HĐND các cấp và nghiên cứu giải quyết các kiến nghị thực tiễn từ địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến yêu cầu Bí thư Đảng ủy Hội đồng Dân tộc, Bí thư Đảng ủy các Ủy ban và Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các Kết luận số 76-KL/TW, 40-KL/TW, 107-KL/TW, 123-KL/TW và Quy định số 208-QĐ/TW; trực tiếp chỉ đạo rà soát lại toàn bộ 8 bước, 9 biểu trong quy trình xác định vị trí việc làm, bảo đảm chất lượng và phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/11/2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Nguyễn Hữu Đông phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, phương án biên chế giai đoạn 2027–2031 phải hoàn thành trước ngày 10/12/2026 theo đúng 7 nguyên tắc của Trung ương. Đặc biệt, phải xác định nhu cầu nhân lực dựa trên vị trí việc làm chuẩn và khối lượng công việc thực tế đã được kiểm chứng. Tuyệt đối không lấy số lượng biên chế hiện có để tính ngược lại nhu cầu nhân lực; không đề xuất tăng biên chế khi chưa đánh giá đầy đủ khả năng sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ và đổi mới phương thức làm việc.

Đại biểu tham dự cuộc họp

Quán triệt kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tích hợp khối cơ quan dân cử thành một trục dữ liệu và chấm điểm trên nền tảng số, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giao Ủy ban Công tác đại biểu làm việc với Bộ Nội vụ để thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn chung cho HĐND các tỉnh, bảo đảm địa phương thực hiện chế độ báo cáo song trùng (báo cáo Chính phủ và cập nhật vào khối Quốc hội).

Đồng thời, giao Ủy ban Công tác đại biểu là đơn vị chủ trì hướng dẫn khung vị trí việc làm thống nhất cho HĐND cấp tỉnh và cấp xã trên toàn quốc. Văn phòng Quốc hội, trực tiếp là Cục Chuyển đổi số hướng dẫn địa phương về ứng dụng nền tảng số. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp rà soát lại toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp xã - phân loại văn bản tiếp tục áp dụng và văn bản cần sửa đổi, bổ sung.

Đại biểu tham dự cuộc họp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu các đơn vị cần làm rõ số vị trí việc làm giảm được do ứng dụng công nghệ số, cải tiến quy trình làm việc hay sắp xếp, tinh gọn bộ máy và kiêm nhiệm. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội tổ chức rà soát các công việc phục vụ tại Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm chuyển sang cơ chế thuê dịch vụ đối với khối sự nghiệp.