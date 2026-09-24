Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh được tặng giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2026

Với vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh, bà Phạm Thị Hằng đã cùng tập thể Ban Chấp hành Hội phụ nữ thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc, phụ nữ tỉnh đề ra.

Bà Phạm Thị Hằng (thứ 2 từ phải qua) tham gia hoạt động " Đổi rác lấy quà" do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đa Mai tổ chức.

Đặc biệt, bà Phạm Thị Hằng thường xuyên nghiên cứu, cải tiến phương pháp làm việc, áp dụng, đề xuất sáng kiến, giải pháp tham mưu trong chỉ đạo hoạt động Hội. Từ năm 2020 đến nay, bà đề xuất và phối hợp tham mưu 9 đề tài/giải pháp, sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cơ quan công nhận và áp dụng hiệu quả trên địa bàn toàn thành phố.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, mang tên Nữ tướng Nguyễn Thị Định, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần dấn thân, trách nhiệm và sự tận tụy với phong trào phụ nữ. Việc trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II không chỉ ghi nhận những đóng góp nổi bật của cán bộ Hội mà còn góp phần lan tỏa những sáng kiến, cách làm hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II năm 2026 tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp. Trong đó, có 4 cán bộ cấp Trung ương, 16 cán bộ cấp tỉnh, 12 cán bộ cấp cơ sở và 2 cán bộ là người dân tộc thiểu số, 2 cá nhân là Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bà Phạm Thị Hằng (bên trái) tham gia các hoạt động tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ hội viên, phụ nữ cơ sở.

Các cá nhân được trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II là những cán bộ Hội tiêu biểu, có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Hoạt động của các chị luôn luôn đổi mới sáng tạo vì phụ nữ và trẻ em.

Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II sẽ diễn ra trong chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, dự kiến tổ chức vào tối 16-10 tại Nhà hát Hồ Gươm (thành phố Hà Nội).