Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh Hà Ngọc Huy nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Đồng chí Hà Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn tham gia hoạt động tình nguyện tại cơ sở.

Đồng chí Hà Ngọc Huy sinh năm 1992, dân tộc Tày, hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh, kiêm Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong quá trình công tác, đồng chí tích cực chỉ đạo triển khai các chương trình, phong trào của Đoàn, Hội, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và các hoạt động vì cộng đồng. Từ năm 2024 đến nay, toàn Đoàn tổ chức 2.600 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 132.000 lượt đoàn viên, thanh niên; làm mới 55,15 km đường; vệ sinh, phát quang, nạo vét 214 km đường, kênh mương; hỗ trợ xóa 190 nhà tạm, nhà dột nát; khánh thành 50 công trình “Thắp sáng đường quê”, “Thắp sáng đường biên”.

Đồng chí Hà Ngọc Huy được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026.

Trong công tác Hội và phong trào thanh niên, đồng chí chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại 100% cơ sở Hội, hỗ trợ 8.130 người dân tiếp cận dịch vụ số, thành lập 60 đội hình với trên 8.500 thanh niên tham gia; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tình nguyện vì cộng đồng. Đồng chí tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh nghiên cứu phát triển, ứng dụng gạch đất không nung sử dụng vật liệu tại chỗ nhằm hỗ trợ chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Năm 2026, Giải thưởng “15 tháng 10” được đổi tên thành Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, gắn với tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam. Việc đổi tên nhằm nâng cao giá trị, sức lan tỏa và ý nghĩa giáo dục của giải thưởng, góp phần tôn vinh, động viên đội ngũ cán bộ Hội tiêu biểu tiếp tục rèn luyện, cống hiến, đóng góp cho công tác Hội và phong trào thanh niên.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 được trao trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Đây là năm đầu tiên giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tiếp nối ý nghĩa của Giải thưởng “15 tháng 10” trong biểu dương những cán bộ Hội có thành tích tiêu biểu, nhiều đóng góp trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội và phong trào thanh niên.