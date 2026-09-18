Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương tặng quà phụ nữ, trẻ em khó khăn ở Hải Phòng

Bà Trần Lan Phương (thứ 2 từ phải sang, hàng sau), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI và ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, tặng quà các cháu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng

Tham dự chương trình còn có: ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng; bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng.

Tại chương trình, 100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở 11 xã, phường, đặc khu khu vực biên giới biển tại Hải Phòng đã được nhận 100 suất quà của Hội LHPN Việt Nam. Mỗi suất quà gồm 1 túi quà và 1 triệu đồng, tổng giá trị là 130 triệu đồng. Chương trình có sự đồng hành, tài trợ của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp triển khai giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ phụ nữ khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện phát triển sinh kế, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI và ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, tặng quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, là trách nhiệm và cũng là tình cảm của tổ chức Hội. Điều Hội mong muốn không chỉ là hỗ trợ chị em trong lúc khó khăn, mà quan trọng hơn là cùng chị em tạo thêm điều kiện, cơ hội để ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và vươn lên bằng chính khả năng của mình.

Tinh thần đó được các cấp Hội cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực: kết nối nguồn lực, hỗ trợ sinh kế, chăm lo sức khỏe, trẻ em và những nhu cầu thiết yếu của phụ nữ, gia đình còn khó khăn.

Với Hải Phòng, hoạt động hôm nay là sự tiếp nối cụ thể tinh thần đó. Mỗi phần quà có giá trị vật chất nhất định nhưng điều Hội muốn gửi tới chị em nhiều hơn còn là sự quan tâm, sẻ chia và lời nhắn rằng: "Tổ chức Hội luôn ở bên, lắng nghe và đồng hành cùng chị em".

"Tôi mong chị em tiếp tục giữ niềm tin, nghị lực, chủ động vượt qua khó khăn, chăm lo tốt cho gia đình và từng bước vươn lên trong cuộc sống. Các cấp Hội LHPN thành phố Hải Phòng tiếp tục gần gũi, nắm chắc hoàn cảnh và nhu cầu của từng nhóm phụ nữ để việc hỗ trợ đi đúng địa chỉ, đúng nhu cầu và tạo được hiệu quả lâu dài", Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương chia sẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương thăm và tặng quà cho các cháu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Hoa Phượng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương thăm và tặng quà cho các cháu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Hoa Phượng

* Cũng trong chiều 18/9, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội LHPN TP Hải Phòng tặng quà nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu cho trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Hoa Phượng.

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đã tặng 100 hộp bánh Trung thu trị giá 35 triệu đồng, Hội LHPN thành phố Hải Phòng tặng 30 triệu đồng và 70 chai xịt mũi với tổng trị giá 10 triệu đồng, góp phần vào việc chăm sóc, nuôi dưỡng các em tại trung tâm và mang đến cho các em một mùa Trung thu vui vẻ, ý nghĩa.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI và ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, tặng quà các cháu tại trung tâm

Được biết, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Hoa Phượng hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 86 trẻ em, trong đó có 26 trẻ khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, 23 trẻ nhiễm HIV/AIDS và 32 người lang thang. Mỗi cháu có hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe và nhu cầu chăm sóc khác nhau, vì vậy công tác chăm sóc, nuôi dưỡng luôn được thực hiện phù hợp với từng cháu.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng và bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng, tặng quà các cháu tại trung tâm

Tại đây, các cháu được chăm sóc theo mô hình gia đình, được bảo đảm các điều kiện về ăn, ở, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng; đồng thời được quan tâm đến học tập, giáo dục, Y tế vui chơi, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện.

100% các cháu của Trung tâm có khả năng đi học được học hòa nhập tại cộng đồng và được tạo điều kiện học các môn năng khiếu để được phát triển toàn diện. Ngoài thời gian học tại trường, Trung tâm còn bố trí cán bộ kèm học cho các cháu, kịp thời bổ sung kiến thức cần thiết giúp các cháu có kết quả học tập tốt hơn.

Hội LHPN thành phố Hải Phòng tặng 30 triệu đồng và 70 chai xịt mũi trị giá 10 triệu đồng cho các cháu tại trung tâm

Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức các câu lạc bộ cho các cháu tham gia: Câu lạc bộ thể dục thể thao, văn nghệ, đọc sách, cờ vua, vẽ, tiếng Anh, tổ chức cho các cháu tham gia các khóa học kỹ năng sống nhằm giúp các cháu được phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.