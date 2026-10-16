Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương

Tối 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình "Rạng ngời phụ nữ Việt Nam", trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 và phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai không chỉ ghi nhận những đóng góp nổi bật của cán bộ Hội mà còn góp phần lan tỏa những sáng kiến, cách làm hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai cho các cán bộ Hội xuất sắc tiêu biểu

Bà Trần Lan Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI - được vinh danh cho những đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới tích cực, chủ động thích ứng với yêu cầu thực tiễn; đồng thời luôn có ý thức học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương

Những dấu ấn nổi bật của Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương:

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 Đề án quan trọng về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035; tổ chức triển khai hiệu quả các Đề án, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

- Duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, bảo đảm "6 nhất" so với các tổ chức nhận ủy thác, góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng trong triển khai thực hiện các chủ trương về tài chính toàn diện, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân. Tích cực tham gia thực hiện Nghị định số 78 về tín dụng chính sách và Nghị định số 55 về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; qua đó hỗ trợ hiệu quả các đối tượng thụ hưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống phụ nữ nói riêng và nhân dân trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM), hỗ trợ TYM tháo gỡ khó khăn về cơ chế, tạo điều kiện giúp TYM tăng trưởng dư nợ, TYM được ghi nhận là một trong ba tổ chức tại châu Á có tác động xã hội tích cực nhất và là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận Giải thưởng Tác động hàng đầu châu Á. Tham mưu và chỉ đạo xử lý vướng mắc của Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo.

- Tích cực mở rộng, nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp liên ngành; tiêu biểu là Chương trình phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025, phát huy hiệu quả phong trào "Đường tàu - Đường hoa", góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa, chăm lo phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp quan trọng vào tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, góp phần khẳng định vị thế Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân, được trao Cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương năm 2023; cá nhân được Ban Đối ngoại Trung ương tặng Bằng khen về thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân.

- Tháng 3/2026, được tín nhiệm bầu là Đại biểu Quốc hội khoá XVI, thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của cử tri và Nhân dân đối với quá trình công tác, uy tín và năng lực thực tiễn. Trong quá trình công tác, cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2025; cùng nhiều hình thức khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các bộ, ngành.

- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Chiến sĩ thi đua Cơ sở năm 2021, 2023, 2025; Huân chương Lao động hạng Nhì (2025); 1 Bằng khen của UBTW MTTQ Việt Nam (2025); 2 Bằng khen TW Hội LHPN Việt Nam (2025); 2 Bằng khen bộ, ngành (2023, 2024); Kỷ niệm chương của Bộ Công an (2024).