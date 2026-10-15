Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Gia Lai: 'Không cần phải đi nhanh hơn ai, chỉ cần đi chắc và để khách muốn quay lại'

NĐT: Thưa ông, tỉnh vừa có chính sách hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay charter, và những ngày này các sở, ngành đang chạy nước rút để đón chuyến bay quốc tế đầu tiên. Từ góc nhìn của Hiệp hội, ông đánh giá thế nào về mức hỗ trợ này. Nó có đủ tạo cú hích để hình thành thị trường khách quốc tế đến Gia Lai không?

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung: Trước hết, tôi muốn chia sẻ rằng với du lịch Gia Lai hiện nay, khách quốc tế là "dư địa" cực kỳ quan trọng mang tính chiến lược để du lịch Gia Lai có sự tăng trưởng mới, khi "dư địa" thị trường khách nội địa đang dần cạn và có sự điều chỉnh.

Mấy năm qua tỉnh đầu tư khá bài bản cho du lịch. Hạ tầng giao thông được nâng cấp, các tuyến ven biển dần hoàn thiện, nhiều khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi và sản phẩm trải nghiệm mới đang thành hình. Gia Lai có một lợi thế hiếm: biển ở phía Đông, cao nguyên ở phía Tây, thêm một lớp văn hóa rất riêng, từ di sản Champa, dấu ấn Tây Sơn đến không gian cồng chiêng.

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai (bên phải ảnh) trao đổi với một đại diện doanh nghiệp du lịch trong đoàn famtrip đến từ Úc khảo sát sản phẩm mới tại Gia Lai.

Nhưng một sản phẩm tốt mà thiếu khách thì chưa thành ngành kinh tế. Khách nội địa là nền tảng, song nội địa có tính mùa vụ rõ rệt và cạnh tranh ngày càng gay gắt khi các địa phương lân cận đẩy mạnh sức hút. Khách quốc tế thì thị trường rộng lớn hơn với hàng tỷ dân, lưu trú dài hơn, chi tiêu nhiều hơn, và đặc biệt là lệch mùa với thị trường khách nội địa. Điều này cực kỳ quan trọng với các nhà đầu tư cơ sở lưu trú, nhà hàng, vận chuyển, làng nghề khi quá tải vào mùa Hè nhưng lại vắng khách trong những tháng mùa Đông. Muốn thu hút nhà đầu tư lớn tiềm năng và tăng hiệu quả các khoản đã đầu tư, chúng ta cần thị trường quốc tế.

Còn con số 200 triệu đồng một chuyến, đó không phải là một khoản bù lỗ cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, mà nó mang tính đòn bẩy và cũng là sự cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp của địa phương trong giai đoạn đầu "mở đường bay".

Eo Gió - điểm đến nổi tiếng của tỉnh Gia Lai ở phía Đông.

Với một hãng hay một đơn vị tổ chức, khi mở đường bay đến một điểm đến mới, rủi ro lớn nhất là lượng khách chưa ổn định khi họ chưa biết nhiều về điểm mới; dịch vụ và hạ tầng điểm đến còn mới mẻ và chưa được kiểm chứng thực tế về sự vận hành trơn tru,.... Việc tỉnh sẵn sàng chia sẻ chi phí, cho thấy địa phương đã có những cam kết cụ thể, giúp nhà đầu tư và đối tác nước ngoài yên tâm hơn khi "mở đường bay" đến Gia Lai.

Ông Trung (bên phải ảnh) giới thiệu văn hóa Champa cho đoàn famtrip đến từ Úc tại Di tích Tháp Đôi.

Nhưng nếu hỏi một mình khoản hỗ trợ ấy có đủ tạo thị trường không, thì tôi nói thẳng là chưa đủ. Tiền chỉ mở được cánh cửa. Khách có quay lại, có giới thiệu cho người khác hay không lại phụ thuộc vào những thứ không nằm trong con số 200 triệu đồng: thủ tục nhập cảnh có thuận tiện không, tour có hấp dẫn không, nhà ga có dễ định hướng không, bữa ăn, chỗ nghỉ, người dẫn tour có để lại ấn tượng không...

Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, "không để phát sinh khoảng trống trách nhiệm" trong việc tổ chức các chuyến bay charter. Chuyện nghe rất hành chính, nhưng thực ra là then chốt. Khách quốc tế sẽ không phân biệt đâu là việc của công an, hải quan hay du lịch. Họ chỉ cảm nhận được hành trình của mình có trơn tru hay không. Tôi cho rằng, đây là sự vào cuộc rất quyết liệt của lãnh đạo và các sở ngành địa phương để củng cố hạ tầng và chất lượng dịch vụ để đón dòng khách mới theo "đường bay charter".

NĐT: Chính sách hỗ trợ kéo dài 12 tháng, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm tối thiểu 50% số ghế trong 6 tháng đầu và 70% ở giai đoạn duy trì. Ông có cho rằng đây là áp lực lớn đối với doanh nghiệp? Và theo ông, trong một năm đó, Gia Lai có thể hình thành một thị trường đủ vững để khi hết hỗ trợ, doanh nghiệp vẫn tự duy trì được không?

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung: Tôi nghĩ cần nhìn công bằng ở cả hai phía. Đặt điều kiện về công suất ghế là hợp lý. Ngân sách là tiền của dân, hỗ trợ thì phải gắn với hiệu quả, và chúng ta cũng không muốn chuyến bay chỉ để "cho có". Nhưng đứng ở vị trí doanh nghiệp, tôi hiểu áp lực đó rất thật. Một thị trường mới, thương hiệu điểm đến chưa quen với khách nước ngoài, mà ngay từ những tháng đầu đã phải đạt một nửa số ghế thì không hề dễ. Lên mức 70% ở giai đoạn duy trì lại càng đòi hỏi một hệ thống bán tour và phân phối vào guồng ổn định. Nếu một chuyến bay trống nhiều, doanh nghiệp gánh phần lỗ trước khi kịp xây dựng được tệp khách ổn định. Do đó, tôi nghĩ, áp lực này chỉ vượt qua được khi tỉnh và doanh nghiệp cùng chia nhau sẻ, chứ một mình doanh nghiệp thì rất khó.

Biển Quy Nhơn với những sản phẩm du lịch mới, hứa hẹn mang tới trải nghiệm thú vị cho khách quốc tế. Ảnh: Nguyễn Dũng

Một năm đủ để thử nghiệm, chưa chắc đủ để thành thói quen thị trường. Một thị trường khách quốc tế ổn định cần rất nhiều yếu tố: nhiều chuyến bay, nhiều nhà bán tour ở nước ngoài, và quan trọng nhất là nhiều lượt khách quay lại và có chia sẻ phản hồi tích cực. Vì thế, tôi nghĩ tỉnh nên có cơ chế đánh giá giữa kỳ, linh hoạt điều chỉnh, thậm chí tính đến phương án tiếp nối cho những tuyến đã chứng minh được hiệu quả, thay vì cắt ngang khi hết hạn.

NĐT: Nếu được đề xuất một chính sách quan trọng nhất để Gia Lai biến lợi thế của Cảng hàng không Phù Cát thành cửa ngõ đón khách quốc tế, Hiệp hội sẽ kiến nghị điều gì?

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung: Nếu buộc phải chọn một, tôi sẽ chọn chất lượng trải nghiệm của khách, bắt đầu từ chính cửa ngõ là Phù Cát.

Tăng tiền hay kéo dài thời gian hỗ trợ có thể giúp chuyến bay xuất hiện. Nhưng để tăng trưởng số chuyến bay và xuất hiện nhiều "tuyến bay mới" lại phụ thuộc vào việc khách cảm thấy chuyến đi đáng giá.

Ở thị trường quốc tế, và nay là thế giới số, thế giới phẳng, tiếng tăm lan rất nhanh, theo cả hai chiều. Một du khách có cảm giác được đón tiếp chu đáo từ lúc xuống máy bay sẽ là người quảng bá miễn phí hiệu quả nhất. Ngược lại, chờ đợi lâu, không biết hỏi ai, biển chỉ dẫn khó hiểu, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm không tốt thì dù tiền hỗ trợ có nhiều đến đâu cũng khó bù được.

Đường băng cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát chuẩn bị đưa vào hoạt động để đón các chuyến bay quốc tế.

Điều tôi thấy tích cực là những việc mà lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu thực hiện rất cụ thể như: hoàn thiện biển chỉ dẫn, thông tin bằng tiếng Việt, tiếng Anh và các ngôn ngữ của thị trường mục tiêu như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga; bố trí phòng VIP, khu vực phục vụ đúng yêu cầu; đưa hình ảnh, nội dung quảng bá điểm đến vào nhà ga, phòng chờ; trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương để khách có thể trải nghiệm và mua sắm ngay tại sân bay. Nghe thì nhỏ, nhưng chính những chi tiết này làm nên ấn tượng đầu tiên. Sân bay Phù Cát cần được xem như "phòng khách" của cả tỉnh, nơi khách vừa đặt chân đến đã thấy mình được chào đón.

Từ cửa ngõ đó, tôi mong chất lượng được kéo thành một chuỗi liền mạch: giao thông kết nối từ sân bay về các điểm đến thuận lợi, đội ngũ hướng dẫn viên chất lượng cao, cơ sở lưu trú và nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách quốc tế, các sản phẩm du lịch mới có thể đón khách thật sự chứ không chỉ để chụp ảnh. Khi chuỗi ấy đủ chắc, xúc tiến thị trường mới phát huy hết tác dụng, vì lúc đó chúng ta tự tin mời khách đến và biết chắc họ sẽ hài lòng.

Cùng với cảnh quan thiên nhiên, những di sản văn hóa đặc biệt hứa hẹn mang tới những trải nghiệm hấp dẫn cho khách quốc tế khi tới Gia Lai.

Tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều. Chuyến bay charter đầu tiên không nên được nhìn như một sự kiện để chào mừng rồi thôi. Nó là bài kiểm tra cho cả hệ thống, và cũng là cơ hội để toàn ngành, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, người dân, cùng học cách làm du lịch quốc tế. Hiệp hội sẽ vận động các doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay, vì chuyến bay đầu tiên thành công sẽ tạo tiền đề rất lớn cho những chuyến sau. Nếu bây giờ chúng ta đón khách bằng sự chu đáo và chân thành, tôi tin Gia Lai sẽ có chỗ đứng riêng, không cần phải đi nhanh hơn ai, chỉ cần đi chắc và để khách muốn quay lại.

Xin cảm ơn ông!