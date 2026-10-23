Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Trần Phước Sơn yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa các nhà máy xử lý rác vào vận hành

Cùng tham gia có đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan.

Đoàn đã khảo sát Khu xử lý rác thải Đại Hiệp và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam tại xã Đại Lộc; Nhà máy Xử lý rác thải Hội An tại phường Hội An Tây. Tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam, do Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO làm chủ đầu tư, đoàn khảo sát ghi nhận quá trình triển khai dự án và những vướng mắc ảnh hưởng đến kế hoạch vận hành. Nhà máy được khởi công xây dựng tháng 5-2021, bắt đầu tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ tháng 7-2022, nhưng đến tháng 9-2025 phải dừng tiếp nhận rác.

Đại diện Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Trần Phước Sơn

Tháng 6-2026, sau khi được UBND thành phố và các cơ quan chức năng cho phép, công ty triển khai xử lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm RDF từ lượng nguyên liệu tồn đọng. Hiện doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy hoạch cùng các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường. Dự kiến, nhà máy sẽ vận hành chính thức từ tháng 2-2027 sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Để đẩy nhanh tiến độ, doanh nghiệp kiến nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phối hợp giải quyết thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và môi trường; đồng thời làm rõ yêu cầu kiểm tra, nghiệm thu công trình và các điều kiện cần đáp ứng trước khi tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trở lại.

Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị Ban Đô thị tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ để sớm đưa các nhà máy xử lý rác vào vận hành, góp phần giảm áp lực thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn.

Một góc khu nhà máy xử lý rác

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO hoàn thiện báo cáo gửi Ban Đô thị, trong đó làm rõ từng kiến nghị liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và môi trường. Doanh nghiệp cũng cần báo cáo cụ thể các khoản công nợ chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn tồn đọng, phương án bố trí quỹ đất tập kết tro xỉ lò đốt và những vấn đề liên quan cần được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đối với Khu xử lý rác thải Đại Hiệp, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ sở có tổng diện tích 7,83ha, được đầu tư xây dựng từ năm 2005. Tháng 6-2022, khu xử lý ngừng tiếp nhận rác và đóng cửa tạm thời; đến tháng 11-2025 hoạt động trở lại. Hiện cơ sở tiếp nhận khoảng 50-65 tấn rác/ngày từ địa bàn huyện Đại Lộc cũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Khu xử lý rác thải Đại Hiệp giai đoạn 2 để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Việc nâng cấp, cải tạo được kỳ vọng góp phần đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải sinh hoạt, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Trần Phước Sơn kiểm tra thực tế

Tại Nhà máy Xử lý rác thải Hội An do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 làm chủ đầu tư, doanh nghiệp cho biết dự án được chấp thuận đầu tư năm 2020. Đến nay, toàn bộ dự án đã hoàn thành đồng bộ, sẵn sàng đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, để triển khai vận hành, công ty đề nghị thành phố xem xét phê duyệt đơn giá tạm trong thời gian chờ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá tối đa. Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn được thuê thêm phần diện tích đất tiếp giáp nhà máy, thuộc khu vực dự án đốt rác cũ, nhằm bổ sung không gian thực hiện các hạng mục liên quan.

Đại diện các nhà máy xử lý rác báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn cùng đoàn công tác

Kết luận buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị Ban Đô thị tiếp thu đầy đủ ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp, địa phương và các sở, ngành; trên cơ sở khảo sát thực tế, đánh giá toàn diện tình hình quản lý, vận hành các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, cơ chế giá, đất đai và hạ tầng liên quan.

Ban Đô thị cần bổ sung các nội dung này vào báo cáo giám sát, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể, xác định rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo điều kiện để các nhà máy xử lý rác sớm đi vào hoạt động, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải, giảm áp lực cho hệ thống thu gom, xử lý rác thải và góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Công Hạnh