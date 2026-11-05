Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn dự sinh hoạt tại Chi bộ Nam Mỹ

Tổ dân phố Nam Mỹ hiện có 223 hộ với 685 nhân khẩu, địa bàn rộng, dân cư phân bố thành nhiều cụm. Chi bộ có 21 đảng viên, trong đó 20 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị; 2 đảng viên được miễn sinh hoạt theo quy định. Sau sáp nhập, Chi bộ từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, phát huy vai trò cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào tại khu dân cư. Chi bộ vận động người dân duy trì sản xuất nông, lâm nghiệp với khoảng 66ha đất nông nghiệp, 660ha rừng trồng; 2 tổ nhận khoán dịch vụ môi trường rừng và bảo vệ rừng với diện tích 1.060ha, gồm 28 thành viên. Hoạt động dịch vụ, du lịch từng bước phát triển với 7 cơ sở farmstay, homestay, camping; 1 cơ sở sản xuất nước đóng chai, 1 trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng và 3 cơ sở đang xây dựng. Công tác an sinh xã hội, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo đảm an ninh trật tự được quan tâm. Chi bộ cũng hoàn thành 100% việc rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu đảng viên trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn phát biểu tại cuộc họp Chi bộ Nam Mỹ.

Tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn trong nhìn nhận, đánh giá hoạt động; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, tổ trưởng tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và đảng viên tiếp tục phát huy trách nhiệm, sâu sát địa bàn, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Về định hướng phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị Chi bộ phối hợp chính quyền nghiên cứu, nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp, nhất là trồng rau an toàn, cây ăn trái; chủ động học tập kinh nghiệm, phối hợp cơ quan chuyên môn, trung tâm khuyến nông và Trung tâm Công nghệ sinh học hỗ trợ kỹ thuật, lựa chọn cây trồng phù hợp, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của Hải Vân. Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp, tạo việc làm, sinh kế ổn định và triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn tặng quà động viên Chi bộ Nam Mỹ.

Ngoài ra, đồng chí lưu ý địa phương tăng cường quản lý khai thác khoáng sản, đất đá, bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường sinh thái; nghiên cứu mô hình trồng cây gỗ lớn, dược liệu dưới tán rừng gắn với du lịch sinh thái, khai thác tiềm năng kinh tế đi đôi với bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Đối với kiến nghị của Chi bộ và Nhân dân, Phó Chủ tịch đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, kiến nghị thành phố sớm giải quyết nhu cầu cấp nước sạch; nghiên cứu đầu tư tuyến đường tránh khu vực đèo La Ngà, xác định tổng mức đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn để đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2027 hoặc kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố. Nhu cầu trang thiết bị nhà văn hóa cũng cần được rà soát, đánh giá để có phương án đầu tư phù hợp.

Hiếu Kiếm