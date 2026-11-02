Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu tinh thần dám nghĩ, dám làm trong giải quyết kiến nghị cử tri

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 2/11, đồng chí Dương Đình Chỉnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thần Lĩnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng tham gia có đại biểu HĐND tỉnh Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và xã Thần Lĩnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo xã Thần Lĩnh tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng đầu năm 2026, dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại những cuộc tiếp xúc trước.

Đại biểu HĐND tỉnh Phạm Đình Trung – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại những cuộc tiếp xúc trước. Ảnh: Mai Hoa

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri xã Thần Lĩnh đã phản ánh nhiều vấn đề nảy sinh từ thực tiễn đời sống, sản xuất và quá trình phát triển địa phương.

Phản ánh về lĩnh vực nông nghiệp, cử tri Trương Văn Vinh, xóm 2 cho rằng sản xuất vụ Hè Thu gặp nhiều khó khăn, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao, nhiều hộ sản xuất gần như không có lãi. Cử tri đề nghị các cấp quan tâm có giải pháp nhằm đảm bảo an ninh lương thực và hiệu quả về kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân.

Cử tri Trương Văn Vinh, xóm 2 nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Trương Văn Vinh cũng kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các thực phẩm bánh kẹo gây nguy hại cho trẻ em; có chế độ, chính sách đối với người có công, nhất là những trường hợp tham gia phục vụ trong các giai đoạn khó khăn trước đây nhưng hiện không còn đầy đủ giấy tờ chứng minh, chưa được hưởng chế độ tương xứng và xem xét chính sách hỗ trợ đối với cựu chiến binh, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cử tri Hà Văn Việt, xóm 5 kiến nghị quan tâm đầu tư hoàn thiện các tuyến kênh, mương thủy lợi trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Hà Văn Việt, ở xóm 5, kiến nghị quan tâm đầu tư hoàn thiện các tuyến kênh, mương thủy lợi trên địa bàn, trong đó có hệ thống kênh mương “xương cá”, nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.

Cử tri xã Thần Lĩnh cũng đề xuất rà soát, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư, đồng bộ kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu dân sinh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Thần Lĩnh Nguyễn Thanh Hải tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri phản ánh tình trạng sai lệch giữa bản đồ trích đo địa chính và hiện trạng sử dụng đất, dẫn đến chồng lấn ranh giới giữa các hộ, gây khó khăn trong thực hiện quyền của người sử dụng đất. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng rà soát, đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, giải quyết dứt điểm các bất cập, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho trường hợp chưa được cấp, nhất là cấp đất trái thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Liên quan đến Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, người dân mong muốn sớm xác định, công khai ranh giới và phạm vi đất dự kiến thu hồi để chủ động trong việc thực hiện các quyền về đất đai, ổn định cuộc sống.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vi Ngọc Quỳnh tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài ra, nhiều ý kiến đề cập tình trạng xuống cấp của tuyến đường từ Quốc lộ 7C đi xóm 8, xã Thần Lĩnh; bất cập về tín hiệu đèn giao thông trên một số tuyến đường. Cử tri cũng bày tỏ lo ngại về an toàn thực phẩm, tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường và các thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo trên không gian mạng.

Chủ động, dám nghĩ, dám làm trong giải quyết kiến nghị cử tri

Trên cơ sở ý kiến cử tri, lãnh đạo các sở, ngành và xã Thần Lĩnh tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri liên quan đến những vấn đề lớn và chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đã trao đổi, giải trình một số nội dung liên quan đến khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, chế độ chính sách cho các đối tượng, triển khai Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam…

Liên quan đến đầu tư các công trình hạ tầng tại địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các bậc cử tri chia sẻ khó khăn về nguồn lực của địa phương, đồng thời đề nghị xã Thần Lĩnh cần tính toán, ưu tiên đầu tư các công trình cấp bách, dang dở, phục vụ dân sinh và yêu cầu phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với hạ tầng, đồng chí Dương Đình Chỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương cần chủ động, dám nghĩ, dám làm trong giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, tăng niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị. Trong đó, đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất tỉnh và Trung ương về chế độ, chính sách đối với người có công, lực lượng cựu chiến binh cùng với một số đối tượng khác.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, chia sẻ với địa phương trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến xây dựng, cùng tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển xã Thần Lĩnh và toàn tỉnh.