Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lữ Thanh Hải tiếp xúc cử tri phường Ba Ngòi và xã Nam Cam Ranh

Sáng 23-9, đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 5 tiếp xúc cử tri phường Ba Ngòi và xã Nam Cam Ranh trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Lữ Thanh Hải cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Ba Ngòi và xã Nam Cam Ranh.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Ba Ngòi và xã Nam Cam Ranh kiến nghị một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tập trung vào công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó, cử tri đề nghị xem xét giá đất bồi thường phù hợp; có chính sách hỗ trợ để người dân ổn định đời sống, tái sản xuất, nhất là các hộ nuôi tôm công nghệ cao bị ảnh hưởng bởi dự án. Lãnh đạo UBND phường Ba Ngòi và xã Nam Cam Ranh đã trao đổi, giải đáp một số vướng mắc, kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Nam Cam Ranh kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lữ Thanh Hải tiếp thu, trao đổi các vấn đề cử tri kiến nghị. Đồng thời, đề nghị UBND xã Nam Cam Ranh rà soát, kiểm đếm chính xác các trường hợp bị ảnh hưởng và thông tin cụ thể đến người dân. Đối với các kiến nghị về giá đất bồi thường và chính sách hỗ trợ người dân nuôi tôm công nghệ cao, địa phương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Lữ Thanh Hải đề nghị các địa phương rà soát từng đơn thư, kiến nghị của người dân để xử lý đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; kịp thời chuyển những nội dung vượt thẩm quyền đến cơ quan chức năng, hạn chế tình trạng đơn thư kéo dài để người dân phải chờ đợi.